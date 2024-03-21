中配偕女離家出走近2年！憂丟在台居留權拒離婚 法官判離

南投縣男子與中國籍配偶結婚4年多，中籍妻帶來台依親女兒離家逾20個月，台籍夫向南投地院（圖）訴請離婚獲准。（記者陳鳳麗攝）

2024/03/21 16:58

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣1中年男與中國女子結婚並在台生活4年多，中配來台後12歲女兒即以探親名義來台唸書。夫妻為該女兒爭吵不斷，中配不只聲請到保護令，還與女兒離家逾20個月，台籍夫向南投地院訴請離婚，中配拒離，指一離婚她就會被終止在台居留權，10天內須離台，惟法官認為2人婚姻無回復可能而判決離婚。

南投縣這名中年男子離婚後想找個伴，由友人介紹，與中國籍女子結婚，兩人在2019年9月登記結婚，中籍配偶來台不久就讓在中國與前夫生的12歲女兒，以探親名義來台灣生活、唸書，並就讀私立國中，1年學費25萬元，由該男子支付。

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台籍先生對中籍配偶的女兒生活習慣極不滿意，另來台依親的女兒國二升國三要求轉學，台籍夫認為不宜，夫妻大吵多次。該中配則與女兒報復，煮麵不讓其夫吃，不是冷戰就是大吵，爭吵中還偷錄音，指先生家暴聲請到保護令，後帶女兒離家生活1年9個月，其夫決定向南投地院訴請離婚。

該名台籍丈夫指出，中籍配偶以聲請保護令、控告先生強行拿回手機觸犯強制罪，家暴罪成立和強制罪的指控，己嚴重毀損他的人格，離家逾20個月，雙方婚姻走不下去；對方不願離婚，還計誘他去找她，指先生違反保護令報警逮捕，這名中配藉各種手段延長居留，可說是為取得台灣身分證不擇手段，請求法官儘速判決離婚，還其平靜與自由。

中籍配偶在離婚訴訟期間，堅持不離婚，答辯狀強調，女兒住在家裡一天到晚被先生辱罵，要把女兒送回中國，但女兒回中國一定不適應，且離家是因先生和其兒子染疫，她才與女兒到外面住。

她是有保護令的被虐人，但對其夫有情有義，婚姻有破綻的責任不在她，若法官判離婚，她和女兒就會終止在台居留權，10天內須離台，希望先生想通打消離婚念頭。

中配的答辯未讓法官接受，法官認為，中配離家逾20個月，徒有夫妻之名無夫妻之實，且台籍夫離婚態度堅決，中配又無挽回婚姻的真摯努力，雙方互相指責，婚姻已有重大破綻而無回復之可能，因此判決離婚。

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