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首頁　>　社會

離婚惹怒堂嬸！控她在外偷人 打傷還逼月賠5000元給前夫

基隆地院民事庭法官判處江婦要賠償林婦10萬餘元精神慰撫金。圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

基隆地院民事庭法官判處江婦要賠償林婦10萬餘元精神慰撫金。圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

2024/03/21 17:14

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓婦人與先生協議離婚，雙方理智分手。未料，堂嬸嬸不放過她，懷疑林婦在外偷人，不僅打傷她，還逼她按月賠前夫5000元賠償金。刑事部分，基隆地院依傷害罪判江婦15萬元罰金；民事部分，法院再判處江婦要賠償林婦10萬餘元精神慰撫金。

判決指出，林姓婦人與先生感情不睦，3年前協議離婚，2人到戶政事務所辦妥離婚手續後，江姓堂嬸懷疑她在外偷人，拉傷她左手臂、打傷臉頰，再喝令林婦交出手機給她察看。

林婦不從，江婦強逼林婦簽下承認有婚外情，願意按月賠償前夫5000元同意書，否則不讓林婦離去，林婦迫於無奈只好簽下。

事後，林婦報警提告江婦傷害罪，法院審理後認定江婦觸犯傷害罪判，判江婦15萬元罰金確定。民事部分，林婦另以江婦強迫她簽下坦承有婚外情，與按月賠償前夫5000元同意書，造成她罹患創傷壓力症與憂鬱症，提起民事損害賠償訴訟，向江婦求償醫藥費與精神慰撫金共50萬餘元。

法院認為，江婦不僅打傷林婦，還要脅林婦簽下同意書，迫使林婦生心畏懼，不得已簽下同意書，致林婦身體與精神上痛苦，判處江婦要賠償林婦醫藥費與精神慰撫金共10萬2000餘元。

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