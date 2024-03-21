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竹市衛生局爆涉貪 1公務員和業者羈押禁見

檢方偵辦新竹市衛生局鄭姓公務員涉嫌收受賄賂等案，昨（20）日指揮專案小組搜索16處，並傳喚、通知共21 人到案；經漏夜訊問後向法院聲請羈押禁見。法院於今下午召開羈押庭，諭知張姓業者羈押禁見，鄭姓公務員則待訊問後諭知。（記者廖雪茹攝）

檢方偵辦新竹市衛生局鄭姓公務員涉嫌收受賄賂等案，昨（20）日指揮專案小組搜索16處，並傳喚、通知共21 人到案；經漏夜訊問後向法院聲請羈押禁見。法院於今下午召開羈押庭，諭知張姓業者羈押禁見，鄭姓公務員則待訊問後諭知。（記者廖雪茹攝）

2024/03/21 17:23

首次上稿：17:00
更新時間：17:23（新增公務員收押禁見）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地檢署今偵辦新竹市衛生局鄭姓公務員涉嫌收受賄賂等案，昨（20）日指揮專案小組搜索16處，並傳喚、通知涉案人、證人共21人到案；經漏夜訊問後，認定鄭姓公務員及張姓業者，涉犯貪污治罪條例罪嫌重大，向新竹地方法院聲請羈押禁見，法院於今下午召開羈押庭，諭知鄭姓公務員和張姓業者都准押禁見。

新竹地檢署指出，檢察官翁貫育指揮法務部廉政署廉政官、該署檢察事務官偵辦新竹市衛生局鄭姓公務員涉嫌收受賄賂等案，檢察官於昨（20）日上午指揮專案小組成員持法院搜索票執行搜索16處，並傳喚、通知涉案人、證人共21人到案。

經7位檢察官漏夜訊問後，認鄭姓公務員及張姓業者，涉犯貪污治罪條例罪嫌重大，且有羈押的必要，訊後於今日凌晨3點30分許向新竹地院聲請羈押禁見２人，新竹地院於今日下午2點45分召開羈押庭，承辦檢察官到庭積極論告，法院訊後諭知張姓業者和鄭姓公務員羈押禁見。

據了解，新竹市衛生局鄭姓公務員2017年曾任新竹市衛生局食品藥物管理科科長，擔任科長3年多，2021年1月6日調任為衛生局心理健康及毒品防制科技正，疑鄭員擔任衛生局食品藥物管理科長期間涉及觸犯貪污治罪條例而遭到搜索。

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