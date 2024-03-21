吃軟飯？男性侵坐牢寫信向小三借錢 出獄翻臉不認帳

蔡女提告主張陳男欠他101萬餘元，但台中地院（圖）認為部分款項無法證明是陳男拿走，判決陳男應償還53萬餘元。（記者張瑞楨攝）

2024/03/21 18:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕已婚的蔡姓男子與陳女交往，兩人分手後藕斷絲連，蔡男另因性侵害醉酒女子入獄，服刑期間還寫信向陳女借錢，並鼓勵陳女另外找小鮮肉或熟男交往，陳女指控蔡男借走101萬餘元，卻於出獄後翻臉不認帳。台中地方法院認為，部分款項因無匯款單等證據，無法證明是蔡男借走，其餘則認定是蔡男借支，判決應償還陳女53萬餘元。

判決書指出，陳女與已婚的蔡男，在10多年前交往，陳女淪為小三，兩人於2015年分手，陳女指控說，兩人交往時，蔡男以開檳榔攤需資金，以及需要生活費等理由，向她借款64萬餘元，2016年2月蔡男又因性侵害醉酒女子被羈押，之後判刑服刑，坐監期間又寫信給她，借錢買坐牢的生活物品，以及支付妻子生活之需，她又借款24萬餘元，蔡男2022年假釋出獄後，又向她借生活費約12萬元，至今皆未償還，聲明蔡男應償還共計101萬餘元。

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陳女還提出自己與蔡男的訊息對話，指蔡男入獄之前，把她的存款花光，對話紀錄是陳女告訴蔡男，「簿子裡面24萬多領到一毛都不剩」，「薪水都被你領走」，蔡男敷衍說「好像不到20（萬）吧？」，「我都忘光了」。

蔡男對其中的29萬餘元不爭執，至於其他款項，蔡男否認借貸，或辯稱是陳女送給他花用（贈與）。

台中地方法院認為，陳女主張存款幾乎蔡男幾乎領光，但她僅提出存摺領款的列印資料，無法證明是蔡男領款，至於陳女是否把錢，贈與給當時入獄的蔡男花？法官認為，蔡男入獄時寫信給陳女，「如果妳有空，不如與年輕小鮮肉或成熟熟男約會，放鬆享受這美好的時光吧！」，法官認為，如果兩人仍是情侶，蔡男不可能建議陳女追尋下一段戀情。

法官強調，兩人已於蔡男服刑時分手，蔡男又是有婦之夫，兩人戀情不可能開花結果，陳女僅念及舊情，借錢給陳男於獄中買生活品，並無贈與之意，據此判決應償還53萬元，可上訴。

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