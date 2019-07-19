告發吳宜臻縱容A錢助理 莊嚴反被認不實指控遭判刑確定

2019-07-19 11:45

〔記者溫于德／台北報導〕前民進黨中央黨部組織部副主任莊嚴，赴台北地檢署按鈴告發民進黨時任立委吳宜臻縱容助理黃祥祺，化名發出多份公文，涉嫌偽造文書；反遭吳、黃提告。台中高分院維持苗栗地院見解，認定莊散布文字意圖詆毀黃，並意圖使吳在隔年區域立委選舉中不當選，依公職人員選舉罷免法中散布謠言罪，累犯，判刑6月，得易科罰金18萬元；最高法院今駁回上訴定讞。

原審判決指，莊嚴2015年12月28日到北檢告發吳宜臻，並發給現場記者標題為「綠委縱容A錢助理，三進國會偽造公文」新聞稿，內容直指：「黃祥祺三進三出吳宜臻辦公室...黃向冠軍建設索討活動費用250萬元，遭PTT網友踢爆，黃便主動辭職，卻繼續以吳辦公室主任名義在苗栗一帶活動，向某苗栗企業人士以辦公室主任名義索取40萬元之公關費用」等語。

吳宜臻、黃祥祺（後改名黃登豪）事後認為莊嚴指控不實，提起刑事告訴。莊到案後辯稱，關於索討活動費、公關費等事，都是引述PTT上文章，另他在吳的競選陣營幹部相互討論時也曾聽到過，且有向張男與吳的國會助理臧女求證過，否認意圖使吳不當選。

原審認為，莊嚴所指PTT文章並未提及冠軍建設與黃祥祺名字，也未寫到黃向某企業索討公關費一事，況且，PTT採匿名刊文制度，消息真假難辨，依社會常情，難認具可信度；此外，張男也否認曾告知莊相關消息，縱使有求證，張、臧均聽聞來自轉手消息，可信度並不高，因此難認莊有盡查證義務。

地院認定，莊嚴理應具有較高查證義務，卻未加查證，即誹謗並散布謠言，且犯罪時間點距離2016年1月16日立委選舉日甚短；另外，莊是具相當社會經驗之人，理應知道候選人在選前若遇負面消息遭揭露，勢必嚴重影響選情，若莊沒有影響選民投票意向，何必自備新聞稿供記者採訪，可見莊的真義是想藉由媒體散布謠言。

地院依文字誹謗罪、公職人員選舉罷免法中散布謠言罪等二罪從一重論處，去年5月底判莊嚴有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

莊嚴上訴時又辯，告訴人自願進入公領域作為公眾人物，對於可受公評之事，應盡到最大容忍等語；但台中高分院認為，莊無真憑實據，僅憑真假難辨的網路文章，就加以杜撰、誇大製成新聞稿發送給記者，可見具有散布謠言與誹謗告訴人名譽的惡意。

台中高分院也說，刑法中所稱「對於可受公評之事，而為適當之評論」的免責條件，是「發表適當評論」言論才可免責，並非「陳述不實事實」，去年9月底駁回莊嚴上訴。

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