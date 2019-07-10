吳宜臻子弟兵朱哲成 參選苗栗海線立委

2019-07-10 12:10

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣第一選區海線立委檯面上僅國民黨籍立委陳超明尋求連任，各方人馬皆按兵不動，但近日前行政院中部辦公室副執行長吳宜臻的子弟兵朱哲成宣布參選，為原本「西線無戰事」的選情增添火花，吳宜臻表示，樂見年輕人參與地方政治，至於她本人是否參戰，仍待民進黨中央安排。

30歲的朱哲成自2014年起投入政治工作，歷任行政院中部辦公室副執行長秘書，在地方耕耘兩年，感慨苗栗有豐富人文自然條件，發展卻停滯不前，故希望為苗栗政壇注入新活水，因此毅然投入海線立委選戰，擬以無黨籍參選，也不排斥跟其他勢力合作，未來將著重老人經濟及大眾運輸多鐵共構議題。

吳宜臻表示，子弟兵朱哲成對苗栗有一定程度了解，樂見年輕人參與地方政治，至於她本人是否投入選戰？吳低調說，並不排斥參戰山線立委，但仍尊重黨中央安排，目前正積極為黨栽培年輕人才，並著眼未來選戰布局。

海線立委呼聲也高的民進黨苗栗縣議員羅貴星說，苗栗縣屬艱困選區，未來須由黨中央徵召合適人選，個人目前無任何想法，將遵從黨的安排，若屆時有其他合適人選也將全力輔選。

無黨籍前竹南鎮長康世明也被點名是海線立委熱門人選，他說目前傾向安定教職生活，「成功不必在我」，未來會評估大環境是否有必要，但若地方真有需求，也不排除任何狀況。

去年受民進黨禮讓出戰苗栗縣長的無黨籍前頭份市長徐定禎稱，仍會依民進黨中央安排，鼓勵有志人才可以挺身而出，若有需要他也不怯戰，不排斥以無黨籍挑戰山線立委。

時代力量苗栗縣黨部主委曾玟學表示，目前還在努力尋覓合適人選，以推出黨內候選人為目標，但時程未定，至於未來是否與其他理念相近人選合作則要交由黨中央決定。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法