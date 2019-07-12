鐵警情境模擬演練 臨場正確使用電擊槍械提升安全

2019-07-12 19:58

〔記者劉慶侯／台北報導〕鐵路警察局鑑於員警李承翰遇莾漢刺殺英勇殉職，面對未來可能再次發生類似事件，今日先向台北捷運警察隊借用電擊槍，交由鐵路局台北分局第一線員警進行情境模擬演練，以便熟悉電擊槍械的使用熟練程度。

據了解，鐵路警察局即將獲得配置250支電擊槍，但現正在進行質量檢測，尚無法全部核發配置。

鐵警局表示，目前鐵警外勤人員約有600人左右，未來第一批取得的250支電擊槍經配發後，先列入交接輪流使用，未來將儘量朝1人1支電擊槍作為基本配備。

據了解，台北捷運警察隊外勤編制約180人左右，所持用的電擊槍也是1人1支作為出勤時的標準配備。

鐵警局台北分局今日下午特辦理「加強員警執勤安全教育訓練情境模擬演練」，結合電擊槍的使用，教育第一線同仁面對各項狀況，能放心大膽正確使用警械。

演練過程著重教育員警如何與歹徒周旋，並伺機藉由盾牌、防護型噴霧劑及電擊槍等裝備將歹徒制伏。

台北分局技術教官鄭鑠容也特別提醒同仁，第一線處理員警面對任何狀況皆必須提高警覺，裝備攜帶齊全是基本的，惟不能過度依賴防護型噴霧劑及電擊槍，而忽略自身應具備的冷靜應變能力。

鐵路警察局表示，警察工作性質本身帶有不可預期的風險，現場狀況瞬息萬變，訓練員警正確的現場判斷能力及實務上技能的運用是未來常年訓練的重要目標，藉由實際情境的設計並結合各式警用裝備的使用，讓員警熟悉內化進而提高員警的應變與作戰能力，才能保障員警執勤的安全。

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