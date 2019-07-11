不實登載僱工出勤表請領補助款 新北里長獲緩起訴

2019-07-11 11:22

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市板橋區和平里李姓里長，涉嫌未依規定核實僱工出勤，請領環保署推動的「循環經濟資收大軍計畫」補助款，新北地檢署調查認為，李姓里長並無中飽私囊，並要求未達時數僱工補做，認定僅是行政作業疏失，貪污罪嫌不足不起訴，涉偽造文書罪則予以緩起訴，條件是得上繳國庫5萬元。

環保署2017年起辦理「循環經濟資收大軍計畫」，補助地方政府優先僱用資源回收個體戶，協助資源回收物分類，以照顧資源回收最底層的拾荒。

李姓里長雇用陳姓等6名里民，擔任資源回收臨時工、協助里內資源回收工作，但陳姓里民等人卻因出國或看病等原因，實際未工作滿25小時，李姓里長因此先在工作簽到表及薪資請領清冊上，填寫不實出勤日期、上、下班時間及時數，再由陳男等人簽章或授權李姓里長代為蓋章，以表示確實已做滿25小時，再向環保局請領雇用人員薪資。致使環保局人員陷於錯誤，讓陳姓、羅姓、劉姓、賴姓及2名簡姓里民，分別請領到1862元、1萬6500元、1064元、1099元、1萬7500元、2240元。

李姓里長出庭坦承未如實記載，行為不對，但是想陳男等人都會補做，每月一定會超過25小時；陳姓里民等人也表示，不夠的工作時間事後都有補足做滿25小時。

檢方依里民證詞認定，李姓里長主觀上並無詐領財物犯意，否則不會再叫里民補做，或繳回工資以補貼實際工作者，未有汲營私利行為，加上里民可領薪資微薄，應是貪圖一時填載方便，認定僅是行政作業疏失，涉犯貪污罪罪證不實不起訴。涉犯偽造文書部分均予以緩起訴處分，李姓里長須向國庫支付5萬元，其他6名里民需上繳國庫各3萬元。

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