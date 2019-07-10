囂張歹徒惡意挑釁、攻擊 侯友宜：支持警強勢執法

2019-07-10 11:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕嘉義發生警方追擊通緝要犯事件，引起社會關注。新北市長侯友宜今天表示，必須支持警察正確、強勢執法，才能讓社會的公平正義回歸常態。

針對上週鐵路警察李承翰遇刺身亡案，基層員警出身的侯友宜今天在市政會議指出，警察同仁在第一線面對生死所做的決定，各界應全力支持。如果正確、強勢執法，一個警察可以發揮很大的功能，反之，一堆警察看到少數囂張歹徒依然退卻，「誰讓公權力退卻？這才是我們要探討的問題」。是否法制面授權不足，首長有沒有站在同仁的角度思考？讓警察能夠勇於執法、減少傷亡，讓社會的公平正義回歸常態。

侯友宜強調，身為市府的各級長官，必須支持警察強勢執法，各單位基層同仁在第一線打仗時，首長一定要力挺，只要同仁是對的，不管是拆除大隊、動保處、景觀處、環保局等，首長決定態度後，應幫助同仁勇敢執法，不只是警察，市府團隊也是如此，有什麼首長就會產生什麼樣的部屬，對的事情一定要支持同仁，沒有妥協空間，如果做錯了，該道歉由首長負責。

侯友宜談到，警察多年來節節退讓至今，導致許多不肖人士看到警察竟敢挑釁、口出惡言甚至拳腳相向，新北市的警察不可以扮演這樣的角色，當遭受惡意挑釁或攻擊，已經逾越執法紅線，請警察不要手軟，該做就要做，警察是代表局長、市長與司法公平、正義的執法人員，應給予支持。

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