槍擊要犯陳宏宗 嘉義拒捕槍戰身亡

2019-07-10 08:49

〔記者邱俊福／台北報導〕連續犯下槍擊案的查緝專刊犯嫌陳宗宏，今天凌晨4時20分許，遭刑事局、台南市警方在嘉義縣大埔鄉圍捕，陳嫌拒捕倒車衝撞，並持手槍朝警方射擊，雙方爆發槍戰後，陳嫌頭部中彈身亡，目前警方正現場勘察中。

警方表示，105年12月初，陳嫌在雲林西螺果菜市場因與攤商口角，夥同一對父子前往朝對方開槍4發，其中2發分別擊中被害人雙腿，事後該對父子投案，陳嫌則逃亡。隨後隔年12月12日台南市政府警局玉井分局楠西分駐所所長與一名員警於巡邏過程中，見陳嫌形跡可疑，向前盤查陳嫌身分，遭陳嫌開槍射擊5發，幸有防彈衣及隨身的小電腦防身，員警幸運只受到輕傷。

本月10日掌握陳嫌下山出沒於嘉義大埔地區，立即調集刑事局六大隊勤務人員、維安特勤隊人員、台南市警局、西螺分局人員上山進行查緝，發現陳姓所駕車輛，立即上前圍捕並喝令陳嫌下車，陳嫌見狀立即倒車衝撞，並持手槍朝警方射擊3發以上。

子彈打中維安人員車輛擋風玻璃，造成維安駕駛人員頭部4*2公分的擦傷，另有2發子彈擊中維安人員防彈盾牌，警方見狀立刻開槍還擊3發，經將陳嫌拖離做案車輛，發現陳嫌頭部中彈，經救護人員勘查，發現陳嫌已當場死亡，現場並查獲陳嫌所持用的2把手槍及數發子彈。

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