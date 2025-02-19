今明2天回暖！各地氣溫重回20度以上 週五起再轉冷

一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

2025/02/19 11:07

〔記者林志怡／台北報導〕入春後天氣忽冷忽熱，中央氣象署指出，今日各地氣溫將逐漸回升，並在明日達到20度以上，但週五隨即會有鋒面與大陸冷氣團影響台灣，最低溫預計發生在下週一清晨，北部、東北部低溫再度降到11度左右，且未來一週降雨以迎風面地區為主，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區需注意較大雨勢。

中央氣象署預報員李孟軒說明，今日清晨受大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，約14至16度，最低溫發生在苗栗大河，僅9.6度，但白天起冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，降雨主要分布在基隆北海岸、東半部地區，尤其宜蘭地區雨勢較明顯。

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李孟軒指出，北部、宜花因雲量偏多，今日多為陰天，氣溫雖有回升，但仍相對偏低，大約落在18度左右，中南部地區清晨有低雲覆蓋，隨著白天太陽照射，雲層有機會消散，白天氣溫預估可回到20度以上。

此外，李孟軒說，明天台灣周邊吹東南風，各地將持續回暖，北部地區白天氣溫也可達20度以上，降雨則以東半側為多，西半部多雲，但桃園以北、山區仍有零星雨勢，且今晚到明日清晨中南部地區有局部霧，週四晚間至週五清晨西半部地區有局部霧。

李孟軒表示，週五起有鋒面通過台灣，期間清晨降雨範圍較廣，北部、東半部地區有局部短暫雨，待鋒面通過後，東北季風將再度增強，但雨區縮小至桃園以北一帶，且基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區雨勢較明顯，迎風面的北部、東北部氣溫也開始下降，北部東北部白天氣溫約17至18度。

針對週末影響台灣的冷空氣強度，李孟軒說，這波冷空氣將在週日增強至大陸冷氣團等級，最低溫預計發生在下週一清晨，北部、東北部低溫11至13度，其他地區12至15度，期間北部地區白天氣溫僅16度，其他地區也在20度以下。

李孟軒提醒，這波冷氣團影響期間，桃園以北、東半部地區水氣持續偏多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區雨勢較明顯，一直到下週二清晨冷氣團減弱，台灣周邊轉為偏東風，氣溫才會再度回升，並恢復多雲到晴的好天氣。

未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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