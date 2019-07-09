8連霸南投縣議員一審判當選無效 莊文斌：一定上訴

2019-07-09 16:10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕已8連霸的南投縣議員莊文斌，選舉期間其胞兄涉為其買票被法辦，而他也被南投地檢署提起當選無效之訴，南投地院經半年的審理，近日判決「當選無效」。莊文斌強調，現金買票根本與他無關，被判當選無效很冤枉，一定會上訴。

南投縣最資深的縣議員，本屆已8連霸的莊文斌，胞兄涉為其現金買票案，上月中旬才被南投地院判處3年1個月有期徒刑，莊文斌去年12月由南投地檢署檢察官提當選無效之訴，因莊文斌是吊車尾當選，「落選頭」游宏達也提當選無效之訴，要求封箱驗票。

南投地檢署提出的當選無效之訴，南投地院經審理半年，上週判決莊文斌當選無效。南投地檢署檢察官認為，莊文斌胞兄和其遠親分別用一票500元代價，到選民家中給錢，要求投給莊文斌和其競選市民代表的妹妹莊美霞，莊文斌雖辯稱他是吊車尾當選，若有賄選不可能吊車尾，惟檢方認為就是選情告急才會買票求當選。

由於接受賄選的選民都坦承收錢，也都有指出莊文斌的胞兄是幫誰買票，檢察官認定莊文斌已構成選罷法的行賄罪，也符合當選無效的要件，南投地院法官經審理判決當選無效。

莊文斌今天表示，到今天還未接到判決書，不知判決的內容，惟賄選行為根本與他無關，被判決選無效覺得很冤枉，一定會提上訴。

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