他提驗票只多3票仍敗 法院駁回當選無效

2019-07-03 17:40

首次上稿 16:22

更新時間17:40（新增吳心俊回應）

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕去年多合一選舉，嘉義縣朴子市第一選區市民代表「落選頭」吳心俊向「吊車尾」當選的黃星亮，提起民事當選無效訴訟，案經嘉義地院啟動驗票程序後，吳的得票從原公告得票1232票增加3票為1235票，黃的得票從原公告得票1234票增加3票為1237票，因黃的總得票數仍較吳多，嘉義地院今天駁回當選無效之訴。全案仍可上訴。

對此，吳心俊說，雖然他認為判決有瑕疵，但為避免再浪費社會成本，決定不上訴，並希望新任代表能好好為民服務，若讓人民抱怨，他下屆還會再參選。

嘉義地院表示，此次驗票有7張爭議票，經再次勘驗後，雙方同意其中2票屬吳心俊的有效票，1張為黃星亮的有效票，1張為無效票；但對剩餘3張選票存爭議，經認定結果，這3張選票，2張為黃星亮有效票，1張為另一位候選人黃陳伯蓮有效票。

又經法院勘驗有效票袋結果，吳心俊有效票漏計1張，加計2張有效票，吳心俊於本次選舉總得票數應為1235票；黃星亮增加3張有效票，總得票數應為1237票；雙方總得票數均較原公告得票數增加3票，黃總得票數仍較吳多。

判決書指出，吳心俊主張去年大選與全國性公投同時舉行，選務繁雜、人員不足，致使整體選務作業時間長達10多個小時之久，於開票時天色已暗，選務人員疲憊，易使選務人員產生認定選票效力或計票錯誤的人為疏失，因而提起當選無效訴訟。

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