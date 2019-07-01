每票2千！ 宜蘭國民黨鄉代廖俊傑當選無效

2019-07-01 15:01

〔記者張議晨／宜蘭報導〕去年五合一大選，南澳鄉民代表廖俊傑透過張姓、駱姓、陳姓等樁腳，向選民以每票2000元不等代價買票，雖廖否認指示3人行賄，宜蘭地方法院以張男、駱男是廖男競選團隊核心成員，認為廖應知悉並參與其中，判廖俊傑當選無效，全案可上訴，這也是宜蘭首件宣判的當選無效之訴。

去年大選，南澳鄉第四選區有國民黨籍廖俊傑、無黨籍劉燈煌登記參選，選舉結果廖以339票擊敗218票的劉燈煌，順利當選就職；張男、駱男則分別擔任廖俊傑的競選總幹事、副總幹事。

選後劉燈煌指控廖俊傑，透過張姓、駱姓、陳姓等人，向選民以每票2000元不等代價買票；不過廖俊傑到庭時否認指示3人行賄，強調買票是他們個人行為，他事先、事後都不知情。

但法院傳訊駱男、張男多名行賄對象到案，證實2人確實有用金錢，要求選民投票給廖男；至於陳男，雖交付2000元賄款給陳姓女子，但陳僅為廖公司員工，未擔任競選團隊要職。

地院合議庭認為，廖主張對3人行為既無所悉，沒有參與也無授意，若依選罷法第120條規定，需以當選行為人為主體，但當選人若要行賄，幾乎不可能親自上場。張男、駱男是廖俊傑競選團隊總幹事、副總幹事，是廖最值信任之人，其所作的行賄等行為，廖俊傑應知悉並有參與情事，不採信廖說法，判廖當選無效。

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