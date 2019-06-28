7連霸議員張運炳涉賄 桃園地院判決當選無效

2019-06-28 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕63歲桃園市中壢區、七連霸無黨籍市議員張運炳，涉嫌在去年11月24日「九合一」選舉投票日當天清晨，與62歲堂弟兼競選總幹事張芳焱，一同駕車到選民住處等地，並在車內交付樁腳賄款，以向選民買票，桃園地檢署偵結全案，依違反「公職人員選舉罷免法」起訴張運炳及張芳焱，也依法對張運炳提起當選無效之訴。桃園地方法院民事庭今（28日）下午判決張運炳當選無效。

本報日前報導，張運炳被起訴後移審桃園地方法院，在法庭上以口腔癌復發、需開刀化療，且檢方已調查完成並起訴等理由，向法官表達希望獲得交保。

根據聯合報報導，桃園地院民事庭今下午判決，張運炳當選無效。判決指出，張運炳提出抗辯，表示交付賄款的4名選民，原本就是自己的支持者，就算有行賄事實，也不影響選舉結果。法院裁定，選罷法經修正後，已刪除「足認有影響選舉結果之虞者」之要件，以期維護選舉的廉潔，因此駁回張運炳的抗辯，判決當選無效。

法官認為，全案經訊問後，足認仍有勾串證人之虞等羈押原因，但審酌證據資料，並衡量比例原則，認為羈押是保全被告方法的最後手段，應認可以其他強制處分代替，裁定以100萬元交保，並限制住居、出境、出海，並不得與共犯及證人接觸及聯繫，如有違反上開命令，將構成再行覊押的事由。

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