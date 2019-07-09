孩子是無辜的！法師義助受刑人子女獎助學金 8年捐逾500萬

2019-07-09 12:47

〔記者廖淑玲／雲林報導〕眾人說不我仍行，因為孩子無辜！

真如禪寺了空法師暖助雲監收容人子女法師義助受刑人子女獎助學金，8年捐助逾500萬，實際發放662人次，發出金額累計305萬5000元，盼拋磚引玉，讓社會更關注收容人子女，即使許多人認為捐助對象不妥，法師依然無悔。

嘉義真如禪寺釋了空無雲法師多年來協助雲林監獄輔導收容人，陸續捐贈專款供雲監收容人申請子女獎助學金，激勵收容人子女敦品勵學，落實援助收容人家庭政策，讓受惠收容人大為感動。

雲監典獄長林憲銘感謝了空法師長久以來對收容人無私關懷與協助，勉勵收容人子女及家屬，破天荒今天讓收容人子女親自上台，由法師頒獎、讓收容人的家庭連結更緊密，鼓勵收容人更有信心坦然面對自己曾犯的錯誤，改過自新。

了空法師表示，許多人不認同他的做法，但孩子無辜，他們的未來有無限可能，需要大家關懷；其中因毒品案遭判刑30年的葉同學育有3名子女，多次收到了空法師提供的獎助學金，特別感謝法師及獄方能夠讓他安心服刑，不為子女的註冊、學費煩憂。

大家也分別製作卡片代表收容人及家屬獻給了空法師，謝謝法師對他們這群社會邊緣人的子女伸出援手，拉他們一把，期待出監後也能助人；一名服刑7年的收容人，孩子從小1領到小4，解決他最大的煩惱，讓他相當感謝。

了空法師希望透過宗教力量及家人支持，穩定改善收容人性情，真心悔改，早日回歸家庭與社會。

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