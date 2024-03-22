自由日日Shoot》出車15小時沒採雙駕 業者挨罰、司機吊照

高雄市區監理所昨派員稽查遊覽車公司。（讀者提供）

2024/03/22 05:30

〔記者陳文嬋、許麗娟、鮑建信／高雄報導〕高雄市前晚發生遊覽車撞仁武區水管路高速公路慢車道涵洞造成一死十五傷，監理所查出遊覽車鄧姓司機事發前出車近十五小時、未採取雙駕駛模式，將依違反公路法等開罰業者六萬元，並勒令三分之一車輛不得營業三個月；鄧姓司機肇事致人於死則吊銷駕照三年，三年內不得再考。

實際開車9個多小時 未休滿4小時

高雄市區監理所查出肇事遊覽車為楓滿遊覽車公司所有，為二○二一年三月出廠車輛，去年十月六日才檢驗完成，車輛定檢均合格。鄧姓司機近六年交通違規三件，分別是二○一九年倒車未注意人車、未依交通標誌指示行駛、去年違規臨時停車。

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三分之一車輛不得營業3個月

監理所清查遊覽車出車軌跡，確認遊覽車前天上午五點四十分出車，直到前晚八點左右發生車禍，行程累計近十五小時，未採取雙駕駛模式，過濾清查司機實際開車九個多小時，且行車軌跡並未繞路，從國道下交流道進入市區，先開到前鎮區讓部分遊客先行下車，才行駛市區道路到仁武區，要讓其他遊客下車，不料撞上涵洞釀禍。

監理所認定鄧姓司機出車近十五小時，中途未休息滿四小時，違反公路法及汽車運輸業管理規則出車上限規定十一小時，依法可開罰九千至九萬元，且違規情節重大，業者未善盡管理之責，依法開罰業者六萬元，並勒令停止部分營業，限制三分之一車輛不得營業三個月。

高雄市勞工局昨早派員前往遊覽車公司進行勞檢，至於鄧姓司機是否疲勞駕駛，勞工局仍需訪談當事人及遊客等進一步釐清。

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