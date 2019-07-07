電機博士當法師！蔡沅南：科儀、科學跳Tone 但概念相通

2019-07-07 00:08

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉的台灣總廟玄義宮舉行法師奏職戒禮，其中奏職成為初授法師的蔡沅南是科技公司主管，擁有電機博士學歷，是玄義宮道教科儀班開班後首位博士法師。他說，道教科儀和經典深奧，與科學仍有觸類旁通之處，例如陰陽概念即與電腦的0與1理論是相通的！

中寮鄉玄義宮開道教科儀班，教授科儀的唱韻、指法、步罡，還有道教的經典，至今已9年多，來上課的白領階級人士不少，今年的這一期有多位碩士，其中還有一位是擁有成功大學電機博士的科技人蔡沅南。蔡沅南已結業並通過考試，奏職成為道教閭山派真武門的初授法師。

40歲的蔡沅南會接觸道教科儀，是在唸成大博士班時因寫論文出現瓶頸，心情鬱悶而到宮廟拜拜，在廟裡接觸到道教法師，與法師聊天後，對道教科儀產生興趣，卻找不到教授科儀的研習班，直到今年得知玄義宮開道教科儀班，趕緊報名上課。

蔡沅南學的是科學，又在科技公司擔任材料研發主任工程師，來學當道士讓很多學長們大感好奇。他說，道教科儀其實是與身心靈有關的一門科學。一場法會科儀至少兩小時，這是體力的訓練，全程精神要集中，是注意力的訓練，而經典的內容則可淨化心靈，是心靈的訓練。

若以玄學角度來看，有些事並非無稽之談只是現有科學還無法應證，以自己的例子，因到中國出差，訂不到機票回台灣參加科儀考試，經祈禱後就買到機票，趕在考試當天的夌晨回到台灣。

蔡沅南也說，道教經典融合宇宙運行和人生哲理，在科儀經典中常出現的陰陽概念，其實與人工智慧的「0與1」的概念相通。

已經結婚且有兩個小孩的蔡沅南，家人支持他學當道教法師，他說，為了週日上科儀課程，會更想把工作和家庭都顧好，把原有角色扮演好，家人自然不會反對。

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