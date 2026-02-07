賈永婕喊要林宅血案真相 監院報告揭：情治單位自導自演台獨內鬥

電影《世紀血案》演員楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。其中，夏騰宏在片中飾演林義雄。（記者潘少棠攝）

電影《世紀血案》宣稱改編自震驚全台灣的「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從頭到尾未知會當事人、前立委林義雄及家屬同意，引起高度爭議。台北101董事長賈永婕今晚（7日）發文訴求「想知道真相」，也引起熱烈迴響。而史明文物館館長藍士博更爆料，電影中竟有透過角色閱讀《史明口述史》，影射史明（施朝暉）組織成員可能涉案，事實上，監察院早於2023年公布的結案調查報告中，就已打臉這類說法，所謂「黨外或台獨人士涉案」完全是當年情治單位為了誤導社會、轉移焦點所編造的劇本。

這起令賈永婕也感到「人神共憤」的歷史悲劇，發生於1980年2月28日二二八紀念日當天。時任省議員的林義雄因參與1979年訴求民主自由、終結黨禁和戒嚴的「美麗島事件」，遭國民黨政府以「叛亂」重罪逮捕羈押，當天正值在押中的林義雄首次公開審訊，歹徒於中午時分闖入其位於台北市信義路的住處行凶。

請繼續往下閱讀...

林義雄60歲的母親林游阿妹，以及年僅6歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均慘遭刺殺身亡。9歲長女林奐均身受重傷，所幸背著背包倖免於難。調查指出，凶手在光天化日之下滯留現場長達80分鐘以上，專挑老弱婦孺下手，行凶手段殘絕人寰，意圖透過殘酷的滅門手法遂行政治恐嚇。

《世紀血案》劇情傳影射台獨人士涉案 藍士博：直接沿用當年情治說法

賈永婕今晚貼文說，自己與林宅血案發生年代同齡（1974年生），直到現在才驚覺成長背景裡「藏著這麼黑暗、這麼殘酷的歷史」。她痛批當年當權者「隻手遮天」，以此質問「誰能夠告訴我們真相」。

然而，《世紀血案》竟與當年情治單位手法一致，將行凶矛頭指向台獨團體。史明文物館館長藍士博踢爆，電影劇本竟以角色閱讀《史明口述史》的評論，影射史明組織成員與林宅血案有關。

他直言，這是「直接沿用過去情治單位的說法，未查證史料」，所謂史明或其組織成員涉案，是案發當時情治單位「刻意栽贓、釋放的假線索情報之一」。

監院2023報告揭密：國安局早知「台獨不可能犯案」

據監察院2023年由監委蔡崇義、范巽綠提出的調查報告明確指出，案發後情治單位組成的「三○七指導會報」雖然對外宣稱血案是「陰謀分子內部報復」及「國際幕後操縱」（影射黨外與台獨），但實際上，國安局在1980年4月8日上呈給前總統蔣經國的極機密「日報」中，早就明確研析，「美麗島被告家屬、黨外人士、台獨人士、國際有關組織皆不可能犯案」。

當時的情治高層甚至研判，凶手可能是「國民黨內鷹派的軍派人物」所為，目的是為了嚇阻黨外活動並引發動亂以奪權。然而，「三○七會報」卻無視內部情報，執意將偵辦方向導向「清查黨外陰謀分子」，並以此名義全面監控異議人士及其家屬。

情治單位製造假線索 自導自演「台獨內鬥」大戲

監察院調查發現，當年情治單位為了將罪嫌推給黨外或台獨勢力，利用其掌控的媒體釋放大量假訊息。例如，當年媒體大幅報導林義雄的美籍友人家博（BruceJacobs，被稱為「大鬍子」）涉有重嫌，暗示其在案發時出現在林宅。但監院解密檔案顯示，警總早已透過電話監聽，確認家博在案發當日中午（約11時55分）正在打電話與林家雙胞胎姐妹聊天，擁有完美的不在場證明。情治單位卻刻意隱匿這份關鍵監聽紀錄，任由媒體影射家博涉案，誤導社會視聽。

此外，當年媒體曾報導倖存長女林奐均稱凶手是「來過家裡的叔叔」，影射是熟人或黨外同志犯案。但監院調查指出，林奐均在警詢筆錄中明確表示「不認識」凶手，所謂「見過凶手」的說法完全是情治人員對外釋放的假消息。

林宅血案處處可見「國家暴力」 情治單位涉嫌包庇真凶

監委蔡崇義、范巽綠在報告中定調，林宅血案的偵辦受到情治系統（國安局、警總）的強力干預與誤導。當年凶手在林宅撥打電話到「金琴餐廳」，這通關鍵的聲音證據被警總監聽錄下，卻在事後被以「錄音帶已沖掉」為由滅證。

監院報告結論直指，林宅血案處處可見「國家暴力」的鑿痕，情治單位不僅涉嫌包庇真凶（如未清查竹聯幫或陳啟禮等被國家轉化運用的黑道分子），更透過「自導自演」將罪責推給台獨與黨外人士。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法