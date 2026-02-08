踐踏林家人屍骨！杜承哲批：《世紀血案》是共青團、警總聯合出品的電影

徐小明就是《世紀血案》導演徐琨華的爸爸。（資料照）

改編自台灣重大歷史懸案、1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》，最近爆出未取得當事受害者林義雄和家屬同意就翻拍，引爆輿論炸鍋。隨後導演徐琨華被起底，其祖父就是當年的警總發言人，遭質疑是以加害人角度詮釋這樁慘案；徐琨華的父親徐小明也是導演，近年將重心轉向中國，甚至與中國共青團關係匪淺！

醫師杜承哲今天（7日）整理網友們起底徐琨華的資料理出脈絡，首先就是徐琨華的爺爺徐梅鄰，1980年林宅血案發生，徐梅鄰就是時任警總發言人。這樁慘案發生時間點正好在美麗島事件審判期間，高度疑似為國家暴力，加害者被認為就是國民黨政府，目的可能是「恐嚇、報復、殺雞儆猴」；當年以警總為主的情治系統被指控介入司法偵查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、動用黑道等重大違失。

因此當《世紀血案》導演被挖出祖父是當年負責對外說明、掩護、合理化警總行動的警總高層發言系統時，引發「加害體系的家族後代」重新包裝這樁慘案的質疑，恐有將國家暴力稀釋成懸案、未解謎團之虞。杜承哲加碼指出，1981年旅美助理教授陳文成回台灣，突然被警總的人帶走，隔天被人發現陳屍於台大研究生圖書館，因此遭外界質疑是被警總謀殺，但當時徐梅鄰對外宣稱：「陳文成是自己跳下去的」。

除了爺爺，徐琨華的父親徐小明也是知名導演，代表作就是1992年台灣黑幫電影《少年吔，安啦！》，曾獲金馬最佳錄音獎、多倫多影展國際影評人獎等殊榮，堪稱台灣影史極具份量的作品，不僅在音效技術上立下里程碑，其原聲帶更被譽為台灣搖滾史的傳世經典。

不過徐小明近年重心轉往中國，杜承哲表示，中國美術學院2022年成立電影學院，聘請來當院長的就是徐小明。杜承哲還分享徐小明2023年接受「國美青年」的訪談，「以看到他高談中國電影未來的發展。用『國美青年』去搜尋，就會發現這個是中國美術學院共青團團委的官方平台，負責『思想政治教育』、『青年馬克思主義者培養工程』。該團委運作『國美青年』品牌，致力於『在藝術創作中融入黨建思想，引導學生與黨同心奮鬥』。」

最後杜承哲痛批，「來到孫輩的徐琨華，終於開花結果，送到北京大學完成學業。最後成功在台灣用台灣演員，拍了『世紀血案』，在藝術中融入『某些東西』。這簡直是共青團和警總聯合出品的電影。你們玷污了神聖的電影產業，也狠狠地踐踏了林家人的屍骨。」

