知名作家喊話！ 幫《世紀血案》打破台灣電影「1紀錄」被讚爆

改編自台灣重大歷史懸案、1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》，因為爆出未取得當事受害者林義雄和家屬同意就翻拍，加上導演徐琨華被起底祖父是當年警總發言人，被質疑可能以加害人角度詮釋這樁慘案，讓輿論大炸鍋。對此，知名股市作家「阿格力」許凱廸喊話廣大鄉民，「幫助」這部電影能打破台灣電影票房歷史最低紀錄，被網友讚爆。

《世紀血案》一連串爭議爆出來，撻伐聲浪不斷。阿格力7日深夜在臉書發文，「《世紀血案》這種不尊重當事人且未經同意就拍攝的電影，希望大家幫個忙，祝福能打破台灣電影票房歷史最低紀錄-2004年《人不是我殺的》票房3960元台幣。」

貼文一出不到1小時就湧入數千名網友按讚，「應該是不會上映了」、「我覺得連上映出版的資格都沒有，希望演員可以提告，禁止這樣惡劣的影片上映」、「抵制不看，怎麼有臉用加害者角度去拍片，讓受害者再淌一次血，太可恥了」、「呼籲所有影城直接封殺此片」、「花一塊錢都是浪費」、「不要上映，直接攻頂！」、「這種拿別人傷痛炒作，又不尊重當事人的作品，只要有良知的人都不會去看，而且全國各大電影院都該抵制不放映」。

