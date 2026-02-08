寒流發威！ 12縣市低溫特報 富貴角今晨僅8.4度

受到寒流影響，中部以北各地非常寒冷。（資料照）

中央氣象署指出，今日（8日）受到寒流影響，中部以北各地非常寒冷，氣象署4點35分發布12縣市低溫特報，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣都出現10度左右或10度以下低溫，連江縣則出現6度左右低溫，民眾要特別注意。

今日平地最低溫出現在連江縣的東引測站，今早5點52分測得6.8度；台灣本島平地最低溫則出現在新北市富貴角測站，今早5點51分測得8.4度。今日西半部及宜蘭低溫約8至11度，花蓮及台東12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，且北部、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長，請民眾特別注意保暖。

氣象署提醒，若溫度與水氣條件配合，今天南部、台東3000公尺以上，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率，而高山氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物請防範霜害。

空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

週一（9日）清晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷，低溫預測西半部、宜花及金門7至11度，台東及澎湖12度，馬祖6度；高溫方面北部、宜花及澎湖16至18度，中南部及台東20至22度，金門14度，馬祖9度。各地水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

週二（10日）各地氣溫回升，但早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大，各地大多為多雲到晴。週三（11日）鋒面通過，另一波冷空氣南下，北部及宜蘭氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼，此波影響預計至週五（13日），各地氣溫回升。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 9 ~ 10 7 ~ 12 13 ~ 21 8 ~ 13

氣象署發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

