大型家具趕春節前丟？彰化市清潔隊傳授「省錢」這招

彰化市大型家具收費將依照縣府最新規定，從3月1日起就算是單件也要收費。（翻攝資料照）

春節腳步越來越近，彰化縣各地清潔隊電話接到手軟，民眾趕著預約登記清運大型家具，彰化市2月10日截止登記，清潔隊說，單一床墊與單一家具清運收費3月1日上路，2月底前完成登記全部比照舊制不收費。

彰化市清潔隊說，元旦到2月6日，大型家具清運登記累計4143件，2月1日開始，單日新增申請登記件數都超過200件，尤其是床墊，至少增加3成清運量，比往年提早半個月加派人力協助家具清運。

許多人趕在春節前清運大型家具，就是為了省錢。彰化市3月1日起依照縣府最新公告修正「彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法」，本來彈簧床、衣櫃、桌子、椅子、沙發、床架等大型家具只要是單一個物品，全都免費清運，但3月1日起都要收費。

不過，彰化市清潔隊說，新收費辦法3月1日起實施，民眾只要在2月底前完成登記，就比照舊規定辦理，還來不及丟家具的民眾，可以等春節後、2月底前再來登記即可。

彰化市清潔隊3月1日起依照縣府新規定收費，雙人床墊400元、單人床墊200元、桌子一張200元、椅子一張100元、雙人床架400元、單人床架200元，沙發則依單人、雙人、3人或整組有不同收費，價格從200元至1400元不等，其他如冰箱、魚缸等都依長寬高來收費。

彰化市以往清運單一床墊未收費，3月1日起依照縣府規定收費了。（彰化市公所提供）

