「舊愛變新歡」太遠了！民眾敲碗彰化二手物中心+1 環保局回應了

彰化縣環保局在溪州焚化爐旁的溫水游泳池二樓設立二手物交換中心，推出限期可親送各地清潔隊的召集令。（彰化縣環保局提供）

「讓舊愛變新歡」的彰化縣二手物中心在去年11月成立，由於地點位於溪州焚化爐旁的溫水游泳池2樓，讓想要捐贈或是交換的民眾都大喊「太遠了」。對此，彰化縣環保局表示，該游泳池每年約有4、5萬人次使用量，有基本客群，會積極在北彰化尋找地點，讓可用的物品不要變成垃圾！

環保局指出，垃圾要源頭減量，就是讓可用的二手物可以進行交換、交流與再利用，也就是讓家中閒置不用卻完好的物品，或是狀況良好，還可使用的小家電、書本與生活小物，可以透過二手物中心的募集、整理與交換，幫二手物找到新主人。

請繼續往下閱讀...

由於環保局目前使用彰化縣立體育場空間作為辦公廳舍，已無多餘空間，經過盤點後，選在溪州焚化爐旁的溫水游泳池2樓開辦二手物中心「募集循環良所」，去年11月開辦以來，原本只接受現場親送，後來考量該處位於彰化縣南端，因此，即日起到3月27日同步開放全縣26鄉鎮市清潔隊可以代收，或是直接郵寄到彰化縣環保局環工科，主要針對書籍、全新文具、生活小物與小家電為主。

對於民眾反映位於溪州的二手物中心太遠，無論是要去交換，或是親送，都太不方便。環保局指出，目前已積極在北彰化地區尋找可提供募集或是交換地點，也會透過大型活動，讓募集二手物進行交換，或是轉贈社福機構或是弱勢團體，讓可用的東西不要當成垃圾丟！

彰化縣環保局在溪州焚化爐旁的溫水游泳池二樓設立二手物交換中心。（彰化縣環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法