02/08各報重點新聞一覽

「增程愛國者三型（PAC-3 MSE）飛彈」攔截敵方彈道飛彈效益相當優異，是各國爭相向美國提交採購案的關鍵原因。（取自Lockheed Martin官網）

自由時報

川普：有利美戰略 軍售優先 金融時報：美擬對台軍售200億美元

白宮六日宣布，美國總統川普簽署「美國優先軍備轉移戰略」行政命令，將調整海外軍售排序，專注優先提供能夠嘉惠美國軍工產業，以及大量投資自身防衛力量且扮演關鍵地緣角色的盟友和夥伴，一改過去數十年「先來先拿」的基本方針。金融時報報導，繼川普政府去年十二月批准對台總額逾一一一億美元軍售後，另籌備向台灣提供包括愛國者飛彈、國家先進地對空防空飛彈系統及另外兩種武器系統，總額最高達兩百億美元的軍售。

蕭旭岑嗆谷立言「只比科長大一點」 盧秀燕：台美關係從來都不是小事

國民黨副主席蕭旭岑日前公開嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，近來積極與谷立言加強互動的台中市長盧秀燕昨天表示，台美關係從來都不是小事，尤其美中台三角關係，關係到台灣的安全、兩岸的和平，要更加重視爭取國際間的支持。立法院副院長江啟臣也指出，谷立言代表他的國家，外交要相互尊重。

日眾院大選 執政聯盟可望大勝 今投開票 媒體估可突破300席

日本眾院大選將在八日投開票，這場被喻為日本史上最重要的選戰引發全球關注，日本各媒體預估執政聯盟可望突破三百席，甚至拿下三分之二席次，高市政權若能獲得強化，未來推動改革將有很大助力，且能增進美日同盟與對中嚇阻力。她在七日的東京選前造勢中向選民喊話，允諾促進日本繁榮和提升安全。

聯合報

美擬再推大筆對台軍售 金額傳逾6000億元

英國金融時報（ＦＴ）報導，美國正為台灣準備一筆規模龐大的軍售案，金額上看兩百億美元（約台幣六三九○億元），包含愛國者飛彈與其他武器。北京已私下警告，此舉可能危及美國總統川普四月對中國大陸的國是訪問。

日本今眾議員大選 高市旋風對決強烈寒流

日本今天舉行眾議員大選投開票，選戰至今各家民調均預估自民黨將在眾議院單獨過半，但投票日當天全日本有強烈寒流來襲，恐影響投票率，也將影響選舉結果，形成一場「高市旋風」與「強烈寒流」的對決。

中國時報

美擬推200億美元對台軍售

繼去年111億美元對台軍售案後，英國《金融時報》6日報導，美國川普政府擬推新一波、價值200億美元，折合台幣約6318億元的對台軍售案，其中包括「愛國者」飛彈及其他武器。而北京方面就此私下警告美方，稱此舉恐危及川普4月對大陸的國是訪問。與此同時，在台灣朝野政治僵局導致國防預算受阻之際，美媒報導稱，美國會對台北的耐心正在耗盡，若美國會對台灣防務優先順序的擔憂，在國會山莊蔓延開來，台灣將付出沉重代價。

瘦瘦針爆不良反應 國內21通報

瘦瘦針是近年熱門的減重輔助產品，但國際新聞報導，美國已有數千名使用者提起大規模訴訟，許多人出現胃麻痺，亦有人直腸破裂、嘔吐到住院等，英國也示警提醒該藥可能引發嚴重急性胰臟炎。食藥署統計，民國112年以來，國內已有21件不良反應通報，包含腸胃疾病、低血糖、噁心等，必要時將啟動安全性再評估，若風險大於效益，最重恐撤銷許可證。

國民黨副主席蕭旭岑公開嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，台中市長盧秀燕昨表示，台美關係從來都不是小事。（記者蘇孟娟攝）

日本眾院大選將在八日投開票，日本各媒體預估執政聯盟可望突破三百席，甚至拿下三分二席次。圖為日相高市選前衝刺拉票。（路透）

