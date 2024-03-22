自由日日Shoot》遊覽車撞涵洞速度未減 家屬質疑司機搶快迷路釀禍

遊覽車因誤闖機車道，撞及限高2公尺的高速公路下涵洞，造成1死15傷。（記者李惠洲攝）

2024/03/22 05:30

〔記者鮑建信、洪臣宏、陳文嬋、許麗娟／高雄報導〕高雄前天晚上發生遊覽車撞涵洞釀成一死十五傷（一人自行就醫）案，經調查，鄧姓司機搶時間而開錯路，甚至撞擊涵洞時車速絲毫未減。死者周姓老翁的兒子也指出，事發前父親電話中曾提及駕駛開錯路，且意外發生半小時前，還在市區沿路放乘客下車，拖慢回家的時間，可能為了搶快而釀禍；橋頭地檢署偵訊後，依涉嫌業務過失致死等罪，諭令鄧男卅萬元交保。

前天晚上八點，鄧男（五十六歲）駕駛楓滿遊覽車公司遊覽車，行經高雄仁武區水管路高速公路下方，因誤闖機車道涵洞，車頂撞擊被「削頭」，導致周姓老翁死亡，另有十四人分別受輕重傷送醫。高市衛生局表示，昨再增加一名自行就醫的傷者，所以總數為十五人，至昨天下午仍有六人住院。

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司機稱誤闖機車道 不知限高2公尺

前晚警方將司機鄧男帶回釐清事發經過，經了解，該遊覽車旅行團為前往阿里山一日遊行程，車上共計二十七人，鄧男駕駛遊覽車返程行經水管路西向東方向，為節省時間遂提早切入行駛機慢車道，因車高超過該涵洞限高兩公尺致車頭自撞，鄧男酒測值為零。

鄧男於警局筆錄時，起初聲稱不熟悉路況肇事，後又改口想提前切入下車點，因而誤闖機車道，沒想到涵洞限高只有兩公尺，撞上已來不及煞車，現場地面並無煞車痕跡。

高雄市區監理所也前往遊覽車公司，稽查出遊覽車出車近十五小時，違反上限十一小時規定。

昨天上午九點多，橋頭地檢署承辦檢察官鍾岳璁會同法醫相驗，確認周翁死因為顱骨嚴重骨折、頭部重創後，又轉往水管路肇事現場，與警方辦案人員一同勘驗，釐清案發當時遊覽車有無超速等違規情形。檢方並開庭訊問鄧姓司機案發經過，包括超時開車、時速、行經路線等。

死者曾與兒子通話 提到司機開錯路

不過，死者周姓老翁的兒子對鄧姓司機相當不滿，他說，事發前父親電話中曾提及駕駛開錯路，且意外發生半小時前，還在市區沿路放乘客下車，拖慢回家的時間，甚至還會迷路，可能為了搶快而釀禍，「對家屬連一句對不起也沒有」。

對於鄧姓司機表示當時車速四十公里，卻來不及看到限高警示牌，周說，監視器顯示撞擊當下車速絲毫未減，導致遊覽車車頭嚴重削平，父親因此受困卡在座位上殞命。

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