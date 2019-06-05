交代夾毒、聯絡同夥...受刑人的秘密 都寫在藏頭詩！

2019-06-05 14:35

〔記者劉曉欣／彰化報導〕秘密就在藏頭詩裡，但仍逃不過獄所人員的法眼！彰化監獄展出受刑人的藏頭書信，功力非常高強，利用書信的句首傳達要夾帶安非他命，令人嘆為觀止，直呼「賊仔，狀元才」，如果能把才能用在正途，就不會身陷囹圄了！

彰化監獄典獄長黃坤前表示，受刑人在獄中的書信都要經過檢查，因此，有的就寫下藏頭詩來跟外界交待事情，以規避檢查。

最常見的就是利用句首來藏秘密，也就是每句第一個字，例如，有位受刑人寫字非常漂亮，書信讀起來也很平常，但是把每封信第一個字串起來念，就會發現大藏玄機，「請於會客寄菜時於肉骨中放入安非它命」，原來書信中稱讚會客菜的美味，都是為了作為夾帶毒品的鋪陳文字而已。

黃坤前指出，藏頭書信不一定都是利用句首，因為句首容易被發覺，就改為書信每句第四個字，而如何讓讀信的人知道，原來就是書信一開頭「請代我向第四子說明」，就是暗示收信人關鍵字藏在每句第四個字。

因此，利用每句第四個字串起來，就發現暗語是「妻閱舞日開婷，連落我同暗忙捨說，搶知事錢老大來發」，意思就是7月5日開庭，聯絡同案「忙捨」說，槍枝錢，老大來發。原來，信件提到開舞蹈社一事，根本就是鬼扯，只是為了要聯絡同夥而已。

這難得一見的受刑人藏頭書信，就在彰化監獄與彰化縣芳苑警分局聯合推出的「彰顯榮耀、獄見今昔」檔案文物聯合特展，即日起至6月30日在鹿港彰濱工業區台灣玻璃館展出。

展出內容除了藏頭書信以外，還有仿造彰化監獄真實監獄受刑人舍房的「人生體驗屋」，黃坤前親自介紹，二林鎮長蔡詩傑、福興鄉長蔣煙燈也到場參觀，並有受刑人用數千張紙所做的監所管理員公仔，非常吸睛。

芳苑警分局副分局長施焜山表示，這次警察文物展中，特別展出老照片與老文物，以及歷代警察制服，從最早的卡其、鐵灰到藏青色都有，帶民眾穿越時光的隧道。

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