自由日日Shoot》遊覽車負責人道歉 不清楚為何走慢車道

楓滿遊覽車公司負責人張素姻（中）表示會負起責任。（民眾提供）

2024/03/22 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市前天晚上發生遊覽車自撞涵洞釀一死十五傷，經調查鄧姓司機為節省時間而提早切入高速公路涵洞下機慢車道，因車高超過限高兩米直接撞擊，肇事遊覽車為楓滿遊覽車公司所有，負責人張素姻昨天慰問並向家屬鞠躬道歉，她說，「不樂意見到發生這種事，內心很難過」。

外傳鄧姓司機出車近十五小時恐超時，張素姻一開始否認超時，她說，正常派班用車十一小時，這次只有阿里山一個行程，她曾跟司機、領隊交代時間安排要拿捏好，但該團都是老人家，遊覽車沿途停了很多次，長輩走路又慢，跑山路要慢慢開，耽誤了時間，但司機在阿里山有休息三小時。

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她也質疑該段道路設施設計有問題，進機車道涵洞前沒有拱門（限高欄柵）示警，遊覽車一進去後根本來不及煞車。「司機有二十餘年遊覽車經驗，也不清楚為何會走慢車道」。

張素姻說，會負起責任且配合檢調調查，並全力幫助家屬善後；賠償金額則由保險公司估算，目前還不清楚數目。

針對張素姻說法，周姓死者的家屬認為楓滿公司控管不佳，且無法隨機應處，明知團客是銀髮族，就應配合乘客的屬性調整，應扛起連帶責任。

仁武區水管路高速公路慢車道涵洞遭誤闖已非頭一遭，市議員邱俊憲表示，應在進入涵洞前增加限高警示號誌，或在慢車道上設置限高欄柵，以免類似情況再度發生。

居民說，慢車道限高兩公尺的警示牌掛在涵洞入口，誤闖後緩衝距離很短，夜間容易肇禍。

交通局：已設限高標示

高雄市交通局表示，有關限高問題，水管路為穿越國道一號涵洞，高速公路局已設置快車道限高四．三公尺、慢車道限高二公尺的標誌牌。

進入涵洞快車道前方約三十公尺有限高四．三公尺標誌，機車道限高兩公尺警示標誌掛在涵洞入口，被質疑設計有問題。 （記者洪臣宏攝）

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