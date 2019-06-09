男受刑人對隔床「摸鳥」5分鐘 被害人驚醒才縮手

2019-06-09 18:33

〔記者楊國文／台北報導〕矯正署台北看守所驚傳同舍房受刑人猥褻醜聞！金姓受刑人因性衝動緣故，凌晨趁隔壁床受刑人阿正（化名）熟睡之際，隔著褲子撫摸其下體約5分鐘之久，其間，每當阿正警醒，金男即快速縮手，阿正因不甘受辱提告；高等法院依乘機猥褻罪判金男6月徒刑，可易科罰金18萬元。

判決指出，曾犯詐欺前科的金男於去年4月23日凌晨3時49分時，因性衝動使然，加上看見睡在他左側的阿正正熟睡中，竟伸手隔著褲子撫摸阿正的下體滿足性慾。

其間，睡夢中的阿正曾數度翻身，或正躺、或者側躺，金男見狀，都立即機警縮手，以免東窗事發，等到阿正不動後，認為已達熟睡狀態，即又伸手繼續摸其下體。

凌晨3時54分22秒時，阿正驚覺有人在摸他下體而醒來，金男立刻將手收進他的棉被中，並改成側躺睡覺姿勢。阿正認定金男是故意趁他睡覺時猥褻其下體而提告。

審理時，阿正指控，當時他是有意識到被摸下體，因為他動一下，金男就縮手，「如果我沒動，他就繼續摸」。法官當庭勘驗該舍房監視錄影面，認定金男確有乘機猥褻犯行，他也坦承犯行。

新北地院考量金男和阿正已和解，但審酌金男是累犯，將他加重其刑，去年依乘機猥褻罪判他7月徒刑，不得易科罰金。

上訴後，高院指出，今年2月22日大法官做出釋字第775號解釋，決議不得不分情節而將累犯一律加重，由於金男雖符合5年內再犯的累犯規定，但他之前是觸犯詐欺罪，與本案的乘機猥褻罪並不相同，一審將金男依累犯規定加重其刑，並不妥當，因此改判為6月徒刑，得易科罰金18萬元；可上訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法