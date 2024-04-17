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為了吹電扇與後母打架鬧上法院 醫生老爸不挺他

陳姓男子和後母為了吹電風扇的事打架，醫生爸不挺兒挺妻。電風扇示意圖。（資料照）

陳姓男子和後母為了吹電風扇的事打架，醫生爸不挺兒挺妻。電風扇示意圖。（資料照）

2024/04/17 11:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市陳姓男子與後母素有積怨，日前為了爭「吹電風扇」動手打架，雙方都受傷就醫，後母不追究，但陳男不甘心、提告傷害罪；兩人鬧上法院時，陳男的父親「挺妻不挺兒」，直指兒子是自己撞破頭、不是被後母打的，法官分析相關事證，認為陳男頭上的傷無法證明是後母造成，判後母無罪。

判決指出，陳男的父親在前鎮區開設婦產科診所（現已歇業），一樓是診所，一家人平時住在二樓以上；2022年5月12日傍晚5點，陳男見到父親和後母坐在1樓診所看電視吹電風扇，陳男走過直接把電風扇關掉，後母見狀要他把電風扇打開，陳男不理會，兩人先爆發口角衝突，隨後爆發肢體衝突。

根據診所的監視器畫面，陳男和後母吵完後，後母走到診所門口準備開車離去，陳男見狀緊跟在後，接著兩人離開監視器拍攝範圍，隨後聽到陳男多次發出「啊」聲，監視器也錄到數次疑似物品碰到地面所發出的輕微「啪」聲。

等陳男和後母再出現在畫面時，陳男頭部已受傷流血，而後母則是手上拿著一隻高跟鞋揮舞，被陳男拖行在地；行動不便的陳姓老醫師趕緊起身勸阻，兒子帶傷離去，陳姓老醫師則帶著妻子去醫院包紮。

事後，後母不追究，陳男卻提告後母傷害罪；高雄地院審理時，法官檢視監視器畫面，發現陳男額頭雖然流血，但監視器只拍到後母有揮舞高跟鞋，但沒看到高跟鞋有打到陳母，且陳姓老醫師也作證表示，兒子頭上的傷是他自己去撞到的，跟妻子無關；法官認為，根據相關事證研判，無法證明陳男頭上的傷是後母造成，因此判後母無罪，可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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