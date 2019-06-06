驚！爆猥褻男學生 同志教父竟說：可以把你「掰彎」

2019-06-06 19:54

〔記者黃捷／台北報導〕綽號「二哥」的「同志教父」賴杞豐，去年邀他的男學生阿智（化名）到同志酒吧狂歡，明知阿智不是同性戀卻強吻，甚至企圖摸下體猥褻，阿智不斷抗拒，賴男竟還開玩笑說：「我可以把你掰彎（指把異性戀轉同性戀）。」阿智不堪受辱提告，台北地檢署今依強制猥褻罪嫌起訴賴男。

賴杞豐綽號「二哥」，出身金山漁村，曾經營最負盛名的同志酒吧FUNKY多年，在同志圈內非常知名，外界尊稱他為「同志教父」，他學習、教導心理學20多年，專精薩提爾家庭治療，現任台灣心理治療學會國際組副祕書長、青島大學兼職教授及心靈工坊作者等職。

起訴指出，賴男去年6月間邀請阿智到台北市龍江路的「G Star Club」，阿智到了現場才發覺是同志酒吧，但在酒吧店長等人的熱情款待下，因顧及賴男面子而留下。

席間眾人越來越嗨，賴男突然要求阿智用嘴餵花生，阿智心中雖然抗拒，但禁不助旁人起鬨，且認為賴男是有身分地位的人，應不至於逾越分寸，只好勉強照辦，未料賴男竟趁機用手抓住阿智肩膀強迫「喇舌」得逞。

阿智嚇得推開，賴卻未停止動作，不僅表示「我可以把你掰彎」，環抱試圖強吻阿智，甚至把手伸進阿智的褲子內撫摸臀部，更進一步企圖碰觸下體，阿智忍無可忍用力擋掉，當場大聲喝止，賴男才終於停手。

阿智事後越想越覺得屈辱，去年12月終於鼓起勇氣提告，全案才曝光。檢察官調查後認定賴男罪嫌，今依強制猥褻罪嫌起訴賴男。

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