前刑事組長兩邊收錢包庇槍擊案頂包 判刑24年定讞

羅明村所犯2件包庇頂包案，各判處13年、11年確定，總刑期共24年，檢方將另向高院聲請定一應執行刑期。（資料照）

2024/04/17 11:25

〔記者張文川／台北報導〕前台北縣警局（現新北市警局）新莊分局刑事組長羅明村，1997年在偵辦一件槍擊案時收賄50萬元，協助涉案的黃姓男子等人找人出面頂罪，13年前羅被依貪污罪判刑13年定讞，但他潛逃越南11年，2020年才返國歸案入獄服刑。羅在該件槍擊案兩邊收錢，向另一方人馬收賄50萬元，默許對方找人頂罪，允諾不再追查，高等法院更三審前年7月將羅判刑11年、褫奪公權5年；最高法院駁回羅上訴，全案定讞。

羅明村所犯2件包庇頂包案，各判處13年、11年確定，總刑期共24年，檢方將另向高院聲請定一應執行刑期。

請繼續往下閱讀...

判決指出，羅明村於1997年偵辦林口鄉某餐廳槍擊案時，受張姓、黃姓、周姓3名被告50萬元賄賂請託，包庇3人找黃姓少年頂罪，並率隊逮捕黃少，但黃少審理時翻供，檢方將羅明村等人以貪污行收賄等罪起訴，其他被告皆已判刑確定。

羅明村一審被判15年，更一審一度改判羅無罪，更二審又判羅13年徒刑，2009年4月定讞；羅明村棄保潛逃越南，藏匿11年，民間司改會51度為羅聲請非常上訴，皆被駁回，聲請再審也被駁。直到2020年6月疫情肆虐，羅也有心臟疾病問題，主動返國歸案發監服刑。

檢警查出，羅明村處理該槍擊案時，收受另一派人馬李男、王男等人的50萬元賄賂，默許對方找陳姓男子頂罪，不續追查李、王；但陳男被判刑定讞入監後，李未支付原本允諾要給陳男的100萬元安家費，也未前往獄探視、給零用金，陳男心有不甘而供出實情，再審獲改判無罪確定。

此部分一審判羅明村10年徒刑，經數度更審，高院更三審2020年7月仍認定羅的罪證明確，加重改判11年徒刑、褫奪公權5年。最高法院認為羅的上訴沒理由，駁回上訴定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法