罕見！扣千萬贓款A百萬 小隊長越判越重

2019-07-02 12:00

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市前苓雅分局陳姓小隊長承辦假黑道勒索上億元案，查扣1000多萬元贓款後，涉嫌私吞近百萬元，高雄高分院上午更1審宣判，處有期徒刑8年6月，越判越重，相當罕見，但可上訴。

據了解，2015年11月間，容姓男子自導自演，向經營菸酒生意的前老闆謊稱有黑道上門勒索1億元，並謊稱經他出面擺平，因而詐得老闆1225萬元，後經苓雅分局陳姓小隊長（54歲）破獲，查扣贓款1000多萬元，陳員卻退還被害人900多萬，剩下近百萬被他私吞，當做容嫌的安家費。

後來，容嫌被法院下令羈押禁見後，陳員向容嫌家屬指稱要幫容嫌請律師，向家屬拿走47萬多元。案經高雄地檢署指揮調查局南機組查獲。

高雄地院審結後，以圖利等罪判刑6年，陳員不服上訴，高雄高分院認定陳觸犯貪瀆罪，加重改判7年6個月，但經陳員上訴經最高法院撤銷發回後，更1審改判8年半，比前2次還重。

更1審合議庭法官認為陳員觸犯2件貪污罪，先侵吞近百萬元贓款，判處5年2月徒刑，又涉嫌向家屬索取47萬元律師費，另處7年半，並定執行刑8年6月，所以比和先前一罪重。

法界人士指出，一般來說，官司拖延越久、層級越高，刑度往往會比較輕，如陳案審越越重，相當罕見，相信陳員和辯護律師均始料未及。

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