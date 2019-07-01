轉租野柳特產街攤位牟利還不滿 攤商打人判刑

2019-07-01 13:05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子許錦玉以每個月不到千元向新北市政府承租野柳特產街攤位，竟違法將攤位轉租給蔡姓男子使用，雙方卻因漲租問題發生糾紛。去年12月，蔡男與妻子趁著稽查人員巡視時，透露該攤位非親自經營，許男擔心喪失攤位經營資格，竟動手毆打蔡姓夫妻。基隆地方法院近日審結，依犯傷害罪，判處許男有期徒刑4月，得易科罰金。

檢警調查，許男以每個月897元向市場處承租攤位後，由妻子出面跟蔡男簽訂攤位合夥使用權利金契約，向他收取每個月1萬5千元的租金，另再由蔡男支付3千元的清潔費，一個月下來每個攤位費用高達1萬8千元。

蔡男租下兩個攤位，支付完去年的租金36萬元後，購入近百萬元的設備在該處經營，未料許男見他生意不錯，向蔡男表示隔年每月將要漲租1萬元，雙方因此鬧得不愉快。

去年12月21日上午11時許，市場處人員前往野柳特產街稽查時，蔡男的黎姓妻子在看板上寫著「非親自經營」、「黎xx在經營」，供稽查人員觀看。許男擔心轉租情節被發現，攤位進而遭到回收，衝進攤位內與蔡姓夫妻2人發生口角，蔡男則報警處理。

野柳派出所獲報後，警員火速前往，並要求雙方到派出所說明案發狀況，未料許男一見警員返回派出所時，衝進攤位猛打蔡妻頭部，蔡男向前阻攔，也被打傷。雙方調解時，許男提出願意3萬元和解，但蔡姓夫妻認為賠償金額相差太大，不願原諒許男。

許男則向法官表示，衝進攤位只是要搶走看板，並沒有打傷夫妻2人，他們是在演戲，目的是要讓攤位被市府收走。

法官審理後認定，許男毆打蔡妻頭部部分，已觸犯傷害罪，判處有期徒刑3月；毆打蔡男部分，則判處有期徒刑2月。應執行有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

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