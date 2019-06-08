野柳學童請命 萬里海王星碼頭成立保育區

2019-06-08 17:25

〔記者林欣漢／新北報導〕「我們希望讓大家看見最美的海洋！」新北市萬里區野柳國小學生想要保護家鄉，寫信給新北市長侯友宜伯伯，希望在東澳漁港旁的海王星碼頭劃設一塊保育區，獲市府同意並於今天下午舉行啟用典禮，市長侯友宜說，看到未來的下一代去積極捍衛海洋生態環境、為自己的家鄉發聲，是一件讓人非常感動的事，更見證了愛鄉愛土的在地化精神。

「我們想捍衛自己的家鄉！」野柳國小模範生代表何昕融說，他父親是漁民，常聽父親說以前這一帶可以抓到很多軟絲，但近年發現海底有很多垃圾，魚也越來越少，他們去潮境保育區參觀後，也很想在自己的家鄉劃設保育區，把軟絲復育回來。

野柳國小校長張錦霞說，她們是海洋特色教育學校，推廣獨木舟也會辦淨港淨灘，5月時她參加基隆潮境保育區成立3週年分享會，回來與學生分享，引起熱烈討論。

小朋友想在平時上獨木舟課的海王星碼頭劃設保育區，面積約600平方公尺，擁有自己家鄉的一塊海洋淨土，他們到社區辦說明會，並寫信希望市長幫忙，侯友宜收到信後同意劃設，也允諾今天來為小朋友加油打氣。

今天下午，小朋友划獨木舟出海，帶著要做為軟絲產房的竹欉礁，投放到保育區，希望給軟絲和魚群一個安全的家。市府表示，有與工研院合作設置水下影片無線傳輸模組，透過光傳輸攝影機，將海洋生態呈現於學校的電視牆，期許在各界集體努力下，打造一個生態天堂，讓在地的孩子與來訪的民眾，在未來的日子裡有機會近距離看見豐富、多樣性的海洋生態。

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