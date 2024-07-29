明助巴勒斯坦？ 艾多根暗示：土耳其可能「進入」以色列

土耳其總統艾多根28日表示，土耳其可能進入以色列，正如該國早年對利比亞、納卡區所採取的行動。（美聯社）

2024/07/29 08:27

首次上稿 07:46

更新時間 08:27

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）於當地時間28日表示，土耳其可能「進入」以色列，正如該國早年對利比亞、亞塞拜然與亞美尼亞兩國間爭議的納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，納卡區）所採取的行動。不過，艾多根沒有具體說明他指的是什麼樣的干預。

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據《路透》報導，一直強烈抨擊以色列在加薩攻勢的艾多根28日發表演說，先是盛讚土耳其的國防工業，隨後話鋒一轉開始談論這場戰爭。

他在故鄉里澤（Rize）會見執政的正義發展黨（AKP）成員時指出：「我們必須非常強大，好讓以色列無法對巴勒斯坦做這些荒謬的事情。正如我們進入納卡區、正如我們進入利比亞，我們也可能對他們做類似的事。」

艾多根的演說透過電視公開播出，他強調：「我們沒有理由做不到……我們必須強大，好讓我們有能力採取這些作為。」

艾多根指的應是土耳其過去曾經採取過的行動。正義發展黨發言人沒有回應置評請求；以色列暫未就此評論。

土耳其2020年派軍事人員前往利比亞，協助獲聯合國承認的全國團結政府（Government of National Accord）。土耳其支持利比亞總理德貝巴（Abdulhamid al-Dbeibah）在的黎波里的政府。

儘管土耳其不斷否認對亞塞拜然在納卡區的軍事行動發揮任何直接作用，但土耳其去年曾表示，將透過軍事訓練和軍事現代化在內的「各種手段」，助緊密盟友一臂之力。

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