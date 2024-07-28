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台中人行道地面投影紅綠燈 網友笑：過馬路要「刷條碼」？

中市交通局在北區試辦投影式紅綠燈，顏色清楚明顯，受民眾肯定。（市府提供）

中市交通局在北區試辦投影式紅綠燈，顏色清楚明顯，受民眾肯定。（市府提供）

2024/07/28 09:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓行人及駕駛能在夜晚更看清楚交通號誌指示，台中市政府出新招，建置投影式紅綠燈，與交通號誌同步投射紅色與綠色線條，成為「地板式紅綠燈」，斑馬線化身動態紅綠燈，引發熱議，有網友還笑稱「過馬路要刷條碼？」交通局先在北區學士路與健行路口試辦後獲用路人肯定，未來評估後將擴大到商圈。

交通局長葉昭甫表示，投影式紅綠燈有如地面舖設「發光嵌燈2.0版」，首度運用在路口的交通號誌，既不必大興土木，也避免囿於土地使用問題，自去年12月開始試辦至今近8個月，獲民眾好評，兼具環保與科技，後續會評估在適宜地點推動，朝向商圈等行人多的入口來設置。

交通局表示，投影式紅綠燈施作和運用原理，是在交通號誌桿建置投影設施，其安裝技術嚴謹之處，在於從上方往下投影時，紅、綠光條位置須與斑馬線相符，提供民眾方便辨識交通號誌。

投影式紅綠燈與行人號誌燈同步變換，目前學士路與健行路通行秒數為51秒，到最後12秒倒數秒數時，投影式紅綠燈會閃示燈號，讓用路人了解是否適合通行。

北區邱厝里里長高敏裕表示，學士路和健行路附近，因有中國醫藥大學附設醫院與演藝場所中山堂，人流車潮多，讓穿越人行道的用路人，不只能察覺紅綠燈交通號誌變化，連腳下都有投影式紅綠燈，提醒過馬路常滑手機的民眾要注意，不要當低頭族，專心過馬路。

交通局表示，中市於2018年推出行人穿越線紅綠燈，並於西區民權路和三民路口行人穿越線兩端地面，先行試辦埋設發光的嵌燈。考量地面式崁燈易遭車輛重壓或道路施工等因素損壞，所以再優化研發改採投影燈方式。

台中人行道地板出現紅投影式紅綠燈，可隨交通號誌運作。（市府提供）

台中人行道地板出現紅投影式紅綠燈，可隨交通號誌運作。（市府提供）

台中市交通局試辦投影式紅綠燈，是在交通號誌桿附加投影設施。（市府提供）

台中市交通局試辦投影式紅綠燈，是在交通號誌桿附加投影設施。（市府提供）

台中市交通局試辦投影式紅綠燈，綠線出現代表可通行。（市府提供）

台中市交通局試辦投影式紅綠燈，綠線出現代表可通行。（市府提供）

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