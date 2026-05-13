國民黨若提名魏平政是否支持？謝衣鳯秒回︰「我不知道」

彰化縣立委謝衣鳯接受資深媒體人王淺秋的專訪。（擷取自中廣新聞網《千秋萬事》畫面）

國民黨今天（13日）可望提名考紀會前主委、律師魏平政參選彰化縣長，多次表態參選到底的謝衣鳯今天接受資深媒體人王淺秋專訪時表示，對於是否選到底並未鬆口，但強調未來將繼續為縣民服務；至於是否支持魏平政，她直接回覆「我不知道」，這不是她個人的問題，而是民眾可不可以接受。

謝衣鳯今天被問到會不會選到底，她表示，「不回答假設性問題」，但地方已經炸鍋，已經有黨代表在群組嚴重反彈，要黨中央用民調提名勝出的候選人。因此，這不是她個人的問題，而是大家能不能接受空降人物的問題，因為爭取提名不是她的努力而已，而是大家也都很努力。

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謝衣鳯強調，國民黨這次的徵召作業，完全沒有民調依據，也沒有地方經營，認為只要指派人選就會當選，完全忽視民意的聲音，何況提名的人選又無行政資歷，也不是行政官員，讓彰化縣長選舉，國民黨原本是「一盤好棋」，如今很可能是「滿盤皆輸」。

她指出，她拒絕接下黨部副秘書長，就是要讓選民知道她爭取提名參選縣長是「玩真的」，她對彰化縣有使命感，也有責任感，未來也會繼續為縣民服務。

對於被問到是否會支持魏平政，謝衣鳯強調，這是假設性問題，她必須對支持的鄉鎮長與民代表達感謝與善意，這次提名過程，黨中央完全不尊重她，沒有徵詢她的意見，都跑去問她的家人，建議議黨中央未來把「家族同意書」納入黨規與提名辦法。

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