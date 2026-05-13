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    首頁 > 政治

    川習會將登場 許毓仁分析：北京圖謀削弱台美軍事政治互動

    2026/05/13 10:12 即時新聞／綜合報導
    川普與習近平於2017年會晤。（美聯社資料照）

    川普與習近平於2017年會晤。（美聯社資料照）

    美國總統川普13日赴中國進行3日訪問，將與中國國家主席習近平在「川習會」中討論對台軍售事宜，引國際矚目。對此，華府智庫哈德遜研究所、前立委許毓仁表示，川普與習近平即將會面，台灣無疑已經成為雙方談判桌上的核心議題之一。真正值得注意的，是川普是如何談論台灣。

    對北京而言，習近平最希望達成的，未必是美國立刻停止對台支持，而是希望透過川習會，逐步降低美台軍事合作與政治互動的強度，例如：延緩軍售交付、降低高層互訪、減少對台灣的公開政治支持、對賴政府施加「避免挑釁」的壓力。

    北京真正想測試的是：川普是否願意把台灣當成中美談判的一部分。而川普行前的談話也反映出，他看待台海問題的核心，不完全是民主價值，而是能否避免戰爭、台灣是否有付出足夠代價、台灣領導人是否「可控」、美國是否能從中獲得戰略利益。

    因此，現在台灣面臨的處境，其實比過去更加複雜。一方面，美國不可能輕易放棄台灣。無論是半導體、AI供應鏈、第一島鏈，還是印太戰略，台灣仍具有極高的戰略價值。川普也理解，一旦台灣失守，將重塑整個亞洲權力平衡。

    但另一方面，川普也可能要求台灣付出更多，包括：更高國防預算、更明確的軍事投資、更大的對美投資與採購、更低政治風險的兩岸管理方式。

    川習會最需要觀察的幾個重點如下：

    第1點，美國是否放緩軍售節奏，第二波140億美元的軍售發價書會不會延遲。

    第2點，川普是否公開重申「不支持台獨」。

    第3點，中國是否在會後加大灰色地帶施壓。

    第4點，美國國會與五角大廈是否出現「平衡川普言論」的動作。

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