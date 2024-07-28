澎湖2天完成不可能任務 8000滯留旅客清零

2日內完成不可能清零的任務，澎湖疏運完8000多名滯留旅客。（楊曜提供）

2024/07/28 09:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕凱米颱風襲台，導致澎湖機場停飛2天、海運連續5天停航，滯留澎湖8000餘人，原本以為下周一才能恢復正常，卻在2天完成不可能的任務，昨（27）日最晚一班飛機飛出後，機場全數清零，立委楊曜積極奔走協調功不可沒，軍方、澎湖縣政府、航站、航空公司人員，都是幕後功臣，但接踵而來的海運停航疏運問題，再度考驗澎湖空運量能。

由於凱米颱風讓澎湖關島2天，26日恢復空運飛行，澎湖機場湧入大批候補旅客，將機場大廳擠得水洩不通，首日軍機支援、民航局加班飛行，還是無法消化滯留澎湖旅客，更出現27日晚間夜宿機場外的景象，卻在各界努力下，晚間就傳來淨零喜訊，真的要感謝連續兩日投入空運協助的每位幕後功臣。

請繼續往下閱讀...

根據澎湖航空站統計，26日離站原訂58航班，為疏運旅客協調民航機加開15航班加班，疏運1350人。總計70班次，載客6784人。啟動軍包機計11架次返回台灣本島，合計載運770人次旅客。27日飛航59班（含3班加班機），提供5907座位數。另加開7班軍機，疏運490人，旅客在27日晚間全部疏運完成。

原本澎湖機場清零時間可以更為提早，但因海象多變，布馬航線27日中午宣布停航，下午大概多湧進500名旅客到機場候補，才會延長時間，因為海運取消約略影響1000多名旅客，楊曜依舊協調軍機備援，若現場人數過多即刻展開疏運；民航運能也開出澎湖往高雄的加班機，28日澎湖輪已客滿。

澎湖能完成2天清零不可能任務，軍方支援運輸機是重要關鍵。（楊曜提供）

26日澎湖機場恢復航行後，機場候補櫃檯湧入大批候補旅客。（記者劉禹慶攝）

27日夜宿澎湖機場外的畫面，震驚各界。（澎湖海洋旅人民宿提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法