為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

澎湖2天完成不可能任務 8000滯留旅客清零

2日內完成不可能清零的任務，澎湖疏運完8000多名滯留旅客。（楊曜提供）

2日內完成不可能清零的任務，澎湖疏運完8000多名滯留旅客。（楊曜提供）

2024/07/28 09:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕凱米颱風襲台，導致澎湖機場停飛2天、海運連續5天停航，滯留澎湖8000餘人，原本以為下周一才能恢復正常，卻在2天完成不可能的任務，昨（27）日最晚一班飛機飛出後，機場全數清零，立委楊曜積極奔走協調功不可沒，軍方、澎湖縣政府、航站、航空公司人員，都是幕後功臣，但接踵而來的海運停航疏運問題，再度考驗澎湖空運量能。

由於凱米颱風讓澎湖關島2天，26日恢復空運飛行，澎湖機場湧入大批候補旅客，將機場大廳擠得水洩不通，首日軍機支援、民航局加班飛行，還是無法消化滯留澎湖旅客，更出現27日晚間夜宿機場外的景象，卻在各界努力下，晚間就傳來淨零喜訊，真的要感謝連續兩日投入空運協助的每位幕後功臣。

根據澎湖航空站統計，26日離站原訂58航班，為疏運旅客協調民航機加開15航班加班，疏運1350人。總計70班次，載客6784人。啟動軍包機計11架次返回台灣本島，合計載運770人次旅客。27日飛航59班（含3班加班機），提供5907座位數。另加開7班軍機，疏運490人，旅客在27日晚間全部疏運完成。

原本澎湖機場清零時間可以更為提早，但因海象多變，布馬航線27日中午宣布停航，下午大概多湧進500名旅客到機場候補，才會延長時間，因為海運取消約略影響1000多名旅客，楊曜依舊協調軍機備援，若現場人數過多即刻展開疏運；民航運能也開出澎湖往高雄的加班機，28日澎湖輪已客滿。

澎湖能完成2天清零不可能任務，軍方支援運輸機是重要關鍵。（楊曜提供）

澎湖能完成2天清零不可能任務，軍方支援運輸機是重要關鍵。（楊曜提供）

26日澎湖機場恢復航行後，機場候補櫃檯湧入大批候補旅客。（記者劉禹慶攝）

26日澎湖機場恢復航行後，機場候補櫃檯湧入大批候補旅客。（記者劉禹慶攝）

27日夜宿澎湖機場外的畫面，震驚各界。（澎湖海洋旅人民宿提供）

27日夜宿澎湖機場外的畫面，震驚各界。（澎湖海洋旅人民宿提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米颱風挾風雨 澎湖單日降雨量達200毫米、西嶼14級強風
2024/07/26 10:32

凱米颱風挾風雨 澎湖單日降雨量達200毫米、西嶼14級強風
搶機票大作戰 千餘名滯留旅客夜宿澎湖機場
2024/07/27 09:18

搶機票大作戰 千餘名滯留旅客夜宿澎湖機場

集結18位選手拍攝 台灣大哥大獨家版《Never Give Up》MV曝光
澎湖七美持續關島進入第5天 七美飛高雄飛機無法降落又折返
2024/07/27 14:16

澎湖七美持續關島進入第5天 七美飛高雄飛機無法降落又折返
金、澎旅客受困 軍方C計畫疏運
2024/07/28 05:30

金、澎旅客受困 軍方C計畫疏運

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播