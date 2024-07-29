低氣壓接近！各地天氣不穩 防瞬間大雨

由於低氣壓接近台灣東方近海，各地天氣轉趨不穩定，民眾需特別注意。（資料照）

2024/07/29 06:52

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，低氣壓接近台灣東方近海，各地天氣轉趨不穩定，需特別注意。

今（29）日東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並可能有局部大雨。西半部則為時晴時雨，午後配合熱力作用時，降雨較為明顯的時候，嘉義以南多數地區都可能出現局部大雷雨，雲林以北則以山區及近山區平地為主，請民眾留意瞬間大雨、雷擊、強陣風及可能造成的溪水暴漲現象。

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今日各地高溫大致介於32至34度間，沒下雨的時候仍稍悶熱。空氣品質部份，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週二（30日）位於菲律賓東方海面的低壓會來到台灣附近，由於環境較不利於其發展，此低壓未來發展空間有限。不過隨著低壓接近、水氣增多，東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生可能性，西半部地區則時晴時雨，午後西半部也有機會出現局部大雨，並可能伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風。

週三至週日（31日至8月4日）環境轉為西南風，各地為多雲到晴，中午前後氣溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 34 27 ~ 33 28 ~ 32 26 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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