本週全台高溫炎熱！紫外線過量15分鐘恐曬傷 東部防局部大雨

氣象署公布未來一週天氣趨勢。（中央氣象署提供）

2024/07/28 19:44

〔記者蔡思培／台北報導〕凱米颱風離去後，台灣恢復高溫炎熱天氣。中央氣象署預報員劉宇其表示，明、後兩天各地高溫約在32至34度，週三後高溫更會升高至32到35度。本週台灣與外島地區紫外線指數多是紅色「過量級」與紫色「危險級」，民眾在外曝曬15至20分鐘就可能被曬傷，民眾外出要留意防曬。

劉宇其表示，明後兩天受低壓帶影響，迎風面的東半部、恆春半島整天有斷續降雨，不排除局部性大雨，午後西半部也會有短暫陣雨，天氣時晴時雨，也可能有午後大雨。週三後隨低壓逐漸遠離或消散，風場為偏南風或西南風，各地為多雲到晴天氣，各地午後可能有雷陣雨，中部、南部迎風面清晨至上午會有短暫陣雨或雷雨。

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溫度方面，明、後兩天各地高溫約在32至34度，週三後隨著低壓帶離去、雲量減少，各地溫度將升高至32到35度，中南部、西半部、花東縱谷、台北等地區要留意36度以上局部高溫。本週台灣與外島地區紫外線指數都是紅色「過量級」與紫色「危險級」，民眾在外曝曬15至20分鐘就可能被曬傷，提醒民眾外出要留意防曬，並多補充水分預防熱傷害。

近來台灣東南側出現低氣壓引關注，劉宇其表示，由於附近大氣條件不適合發展，預估形成颱風的機率不高。但他提醒，明天低壓接近台灣時，台灣東部外海、巴士海峽海面的風浪會增強，浪高有機會達2至3米，周邊航行的船隻須留意。

明天全台紫外線都是紅色「過量級」，民眾在外曝曬15至20分鐘就可能被曬傷。（圖擷自氣象署網站）

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