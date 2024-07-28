為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

週一低壓擾台防局部大雨 無雨時悶熱上看34度

週一全台有雨，部分地區有局部大雨、雷雨機率，建議外出時攜帶雨具。（資料照）

週一全台有雨，部分地區有局部大雨、雷雨機率，建議外出時攜帶雨具。（資料照）

2024/07/28 22:13

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週一（29日）受低壓帶影響，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率；其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨、雷雨，午後西半部地區亦有局部大雨機率。至於氣溫，全台將介於32至34度間，無雨時仍會稍微悶熱。

中央氣象署提醒，明天各地天氣轉趨不穩定，西半部為時晴時雨，午過後配合熱力作用，易有局部大雷雨，可能伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風，且造成溪水暴漲。另由於連日降雨，山區須留意坍方、落石及土石流，若前往山區、溪澗活動請提高警覺。

氣溫方面，明天各地高溫大致介於32至34度間，未下雨的時候仍稍悶熱。

天氣風險公司提醒．菲律賓東方有一熱帶擾動發展中，於週一、二靠近至台灣東南方附近，預測這個系統的強度發展有限，將以一般低壓或熱帶性低氣壓的強度靠近台灣。雖然說增強為颱風的機率較低，但隨著如此不穩定的系統靠近，台灣附近水氣將會增多，天氣轉趨不穩定。

紫外線方面，全台均為紅色「過量級」。

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

明日天氣狀況。（圖擷取自中央氣象署）

明日天氣狀況。（圖擷取自中央氣象署）

明日紫外線狀況。（圖擷取自中央氣象署）

明日紫外線狀況。（圖擷取自中央氣象署）

明日空氣品質狀況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

明日空氣品質狀況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
本週全台高溫炎熱！紫外線過量15分鐘恐曬傷 東部防局部大雨
2024/07/28 19:44

本週全台高溫炎熱！紫外線過量15分鐘恐曬傷 東部防局部大雨
東南部海域19:21規模5.4地震！最大震度屏東滿州、台東蘭嶼3級
2024/07/27 19:33

東南部海域19:21規模5.4地震！最大震度屏東滿州、台東蘭嶼3級
週六各地有雨 雨停高溫飆33度
2024/07/26 22:02

週六各地有雨 雨停高溫飆33度
台灣東南方又有低氣壓 氣象署：發展成颱風機率低
2024/07/28 13:28

台灣東南方又有低氣壓 氣象署：發展成颱風機率低

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播