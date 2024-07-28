週一低壓擾台防局部大雨 無雨時悶熱上看34度

週一全台有雨，部分地區有局部大雨、雷雨機率，建議外出時攜帶雨具。（資料照）

2024/07/28 22:13

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週一（29日）受低壓帶影響，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率；其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨、雷雨，午後西半部地區亦有局部大雨機率。至於氣溫，全台將介於32至34度間，無雨時仍會稍微悶熱。

中央氣象署提醒，明天各地天氣轉趨不穩定，西半部為時晴時雨，午過後配合熱力作用，易有局部大雷雨，可能伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風，且造成溪水暴漲。另由於連日降雨，山區須留意坍方、落石及土石流，若前往山區、溪澗活動請提高警覺。

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氣溫方面，明天各地高溫大致介於32至34度間，未下雨的時候仍稍悶熱。

天氣風險公司提醒．菲律賓東方有一熱帶擾動發展中，於週一、二靠近至台灣東南方附近，預測這個系統的強度發展有限，將以一般低壓或熱帶性低氣壓的強度靠近台灣。雖然說增強為颱風的機率較低，但隨著如此不穩定的系統靠近，台灣附近水氣將會增多，天氣轉趨不穩定。

紫外線方面，全台均為紅色「過量級」。

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

明日天氣狀況。（圖擷取自中央氣象署）

明日紫外線狀況。（圖擷取自中央氣象署）

明日空氣品質狀況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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