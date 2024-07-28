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傳拖吊車漫天喊價逾萬元 高市消保官：違法哄抬至少罰5萬

凱米重創高雄導致不少車輛泡水拋錨，傳出有少數拖吊業者漫天喊價（資料照，民眾提供）

凱米重創高雄導致不少車輛泡水拋錨，傳出有少數拖吊業者漫天喊價（資料照，民眾提供）

2024/07/28 09:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕凱米重創高雄，也重傷民眾荷包!傳出有拖吊業者趁災後大量汽車拋錨或泡水、急待救援時刻，竟漫天喊價逾萬元？引起相關單位正視，高市府消保官今嚴正警告，違法哄抬將移請開罰至少5萬元。

颱風過後大量拋錨車等待救援，近日卻傳出拖吊業者漫天喊價情況，甚至喊到逾萬元引起議論；還有拖吊業者疑似為了跑更高單價的個案，臨時把先前已約好的車主放鴿子。

消保官說明，初步了解平時在市區拖吊最基本行情價大概2千元（有里程限制、無例外情況）左右，颱風過後因為拖吊量大，市場行情確實會上調，但也應該在合理範圍內，近期卻傳出逾萬元的拖吊個案？明顯超出許多，正積極了解個案情況，也聯繫相關單位主動勸說與訪查。

消保官表示，一旦發現拖吊業者若無正當理由，超出行情向民眾收取拖車費用，即認足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，將依違反公平交易法第25條規定移請公平交易委員會處分，可處新台幣5萬元以上、2500萬元以下之罰鍰。

消保官特別要求拖吊業者切勿違規觸法，也提醒消費者如有發生車輛『拖』吊費用的相關爭議，可直接向市府消費者服務中心1950專線反應及申訴，消保官將積極介入協調，全力保障消費權益。

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