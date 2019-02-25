房東注意！包租、轉租契約6月將上路 違法最高可罰30萬

2019-02-25 10:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為保障包租業與房東、房客權益，內政部前日已公告「住宅包租契約應約定及不得約定事項」及「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」，今年6月1日起將正式實施，未來包租業者與房東及房客簽訂的契約，若違反規定，除契約條款無效外，最高將面臨「消保法」30萬元罰鍰。

內政部表示，租賃住宅包租業是指承租租賃住宅並轉租，擔任專業二房東的角色。在前年12月27日「租賃住宅市場發展及管理條例」公布後，內政部積極推動「包租代管」制度。

內政部也依租賃條例的授權，公告2個規定，分別為「住宅包租契約應約定及不得約定事項」，適用包租業與房東間；第2為「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」，是依「消保法」訂定應記載及不得記載事項，適用包租業與房客間。

內政部指出，這次公告的包租契約，對於租賃雙方共同的權利義務，包括押金上限、提前終止租約、使用租賃住宅的限制、修繕、室內裝修、租賃雙方之義務及責任、租賃住宅返還及遺留物處理等均有規範。

內政部強調，今年6月1日上路後，若違反者，契約條款將無效；應約定的事項，卻未記載於契約者，則仍會構成契約內容。

此外，在轉租契約方面，為防範包租業利用契約條款限制或剝奪房客應有的權益，故訂有不得記載事項，包括不得約定房客不得申報租賃費用支出、遷入戶籍、稅賦增加的負擔及稅費轉嫁等。

內政部提及，若違反者，除了契約條款無效外，得依「消保法」規定，最高可處30萬元罰鍰，以保障租屋者權益，建構「房東放心出租、房客安心租屋」的居住環境。

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