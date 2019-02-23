租屋處輕生變凶宅 房東怒向家屬求償200萬

2019-02-23 19:37

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名劉姓女房東將房子租給郭姓男子，未料郭男租屋3個月後，就在租屋處上吊自殺，劉女不滿房子一夕間成了凶宅，怒向郭男繼承人求償200萬元，新北地院認為，郭男想不開以自殺結束生命，無法理性思考對於外在環境的利弊，難認有故意侵害房東的財產利益，今判劉女敗訴。

判決指出，去年1月，郭男向劉女承租房屋，同年3月就在租屋處上吊自殺，劉女認為郭男自殺害她的房子成為凶宅，市值減損200萬元，且短時間無法再租出去，依民法「故意以背於善良風俗之方法加損害於他人」，及租約規定「有約定承租人應以善良管理人之注意使用房屋」，要求郭男繼承人賠償200萬元。

郭男繼承人經傳喚未出庭，也未提出準備書狀作何聲明或陳述。法官認為，郭男選擇以自我了結的方式終結生命，一般人對於自殺者都抱持同情與遺憾的態度，不會認為自殺者違反道德而須加以譴責，因此自殺行為是否背於善良風俗已有疑義，且郭男並非故意讓租屋處成為凶宅，再者，租約就租賃物保管，著重在實質看得到的毀損應負賠償責任，而自殺並未造成此損害，因此駁回劉女聲請，仍可上訴。

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