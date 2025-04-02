週四回暖空品不佳 清晨仍冷注意保暖

週四各地為多雲到晴天氣，僅花東、恆春半島、新竹以南山區有零星雨勢，但西半部日夜溫差大，早出晚歸請多留意。（資料照）

2025/04/02 22:02

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕清明連假有望迎接好天氣，氣象署指出，週四白天開始明顯回溫，西半部地區高溫上看27度，各地為多雲到晴，僅花東、恆春半島、新竹以南山區有零星雨勢。西半部日夜溫差大，早出晚歸請多留意。出門也要注意空品不佳。

中央氣象署預報，週四水氣減少，各地大多為多雲到晴，剩下花東及恆春半島有零星短暫雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。不週，東北風偏強，雲林以北到桃園，恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。

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溫度方面，清晨各地偏冷，中部以北及東北部低溫11到14度，北部及東北部有局部10度以下低溫發生的機率，南部及花東約15到17度；白天開始冷氣團減弱，氣溫明顯回升，西半部高溫24到27度，東半部約21到23度。澎湖晴時多雲，氣溫18到24度；金門晴時多雲，氣溫14到25度；馬祖晴時多雲，氣溫13到19度。

關於近期天氣，天氣風險公司指出，週四週五東北季風逐漸減弱，環境水氣也會減少。週六天氣開始出現變化，隨著華南雲系逐漸移入，預估大多數地區都轉多雲天氣為主，降雨機率相較週四、週五會稍微提高，週日北部及東半部多雲漸轉陰天，中南部仍以多雲天氣為主。

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紫外線指數部分，馬祖、金門、澎湖達過量級，請注意防曬。

空氣品質方面，週四高壓出海及輻射冷卻影響，環境風場為東北風。竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，中南部地區短時間可能達紅色警示等級。

週四清晨各地偏冷，北部及東北部有局部10度以下低溫發生的機率；白天開始氣溫明顯回升，西半部高溫24到27度，東半部約21到23度。（擷取自中央氣象署網站）

馬祖、金門、澎湖紫外線指數達過量級，請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，中南部地區短時間可能達紅色警示等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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