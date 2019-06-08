龍蝦殺手暗夜潛水違法捕抓 換地方再抓又栽在海巡手上

2019-06-08 09:39

〔記者林嘉東／基隆報導〕罰不怕！

陳姓龍蝦殺手今年1月才雇工穿戴潛水裝備，潛水在基隆近岸海底抓龍蝦，昨晚跑到新北市野柳近岸抓，再次被海巡人員查獲，恐面臨最重15萬元裁罰。

基隆海巡隊昨晚近9點獲報，有漁船在新北市野柳近岸潛水捕魚，出動線上10033號巡防艇前往取締。

海巡人員10點半航抵野柳海域，發現又是船舶總噸不到5噸的「天使7號」，登檢發現船上除了空壓機，還有連接供應在海底捕撈漁工呼吸的軟管、魚叉、漁夾等工具，與剛剛抓到15隻、重8斤的龍蝦，遂命船上漁工打暗號通知在海底捕抓的陳姓船長上船。

44歲的陳姓船長上船後看到船上多了海巡人員，一臉無奈，面對海巡人員詢問：「怎麼又是你？」不發一語，繼續褪去身上的潛水裝備。

原來陳姓船長今年1月雇5名漁工在基隆近岸捕抓7隻龍蝦，被海巡人員依違反漁業法66條「違規利用潛水器潛水捕魚」裁罰。

海巡人員指出，「天使7號」船筏營業項目為一支釣、延繩釣，卻雇工抓龍蝦，將全案函送基隆市政府裁罰。

海巡人員說，基隆市政府上次裁罰陳姓船長4萬、1名漁工3萬，總計裁罰陳7萬元；這次，陳又雇5名漁工，抓15隻龍蝦，可能會被罰得更重。

陳指出，龍蝦經濟價值高，價格又好才會雇漁工捕抓龍蝦，想不到又被海巡人員查獲。

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