持「影印餐券」吃到爽 婦兩度攜子女白吃白喝被抓包

2019-06-29 16:44

〔記者陳慰慈／新北報導〕42歲高姓女子在網路上購買饗食天堂餐券，至餐廳消費時，再彩色影印餐券付帳，高女第一次帶2個女兒前往消費矇騙過關，第二次再帶兒子上門消費持假餐券被抓包，新北地檢署依偽造有價證券、詐欺罪嫌將高女起訴。

起訴指出，去年1月，高女在網路平台花了4101元購買6張饗食天堂平日午餐券，每張餐券面額670元，事後高女將餐券拿去彩色影印，去年4月，高女帶著2名女兒前往饗食天堂板橋店消費，持3張偽造餐券付帳，店員一時不查收下，事後店長發現拿到假餐券，回撥高女訂位留的電話卻都沒人接。

一個月後，高女又故技重施，帶著年僅11歲的兒子到饗食天堂吃飯，高女又持1張假的餐券付帳，超過餐費部分則支付現金1千元，店員找零482元後，以驗鈔筆檢驗發現該餐券並無防偽條文，詢問高女是否還有其他餐券，未料高女拿出的新餐券仍被發現是假的，店家因此報警。

庭訊時，高女堅稱在知名網路平台上購得6張餐券，並提出購買證明，聲稱手上已無任何餐券正本，店家聯絡不到她是因抄寫電話時寫錯1碼。

高女前後持4張假餐券至饗食天堂共消費2680元，雖否認犯行，但卻已賠償店家3072元達成和解，換取店家具狀撤告，但因高女觸犯公訴罪非告訴乃論罪，檢方因此仍將她起訴，建請法院量處適當之刑。

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