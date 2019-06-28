收了5萬律師費卻不敢出庭 男子被起底GG

2019-06-28 07:17

［記者楊政郡／台中報導］提供法律諮詢不代表就是真律師！何女曾向某徵信公司法務鄭男諮詢法律常識，雙方因此加為line好友，1年後何女遭人恐嚇想雇請律師控告對方，找上鄭男，鄭男也不加以澄清，收受5萬元後代為撰寫刑事告訴狀、刑事附帶民事告訴狀，但是鄭男不敢代為出庭，何女問起開庭進度，總是藉詞推托，何女才查出鄭男不具律師資格，檢方依詐欺及違反律師法起訴。

據檢察官調查，鄭男（52歲）曾受雇新北市某家徵信公司擔任法務工作，雖無律師資格，平常擔任法律常識諮詢工作，2017年間何女來電諮詢，由鄭男對她進行服務，雙方電話中洽談愉快，鄭男也自稱律師，對各種法律常識侃侃而談，何女佩服也深信不已，雙方在line通訊軟體加為好友。

而1年後，2018年9月何女疑遭人恐嚇，想尋找法律專業並提告對方，以line向鄭男諮詢，等真正要委任提告了，鄭男還不澄清自己不具律師資格，而在同年月收受何女匯來5萬元委任律師費。

鄭男憑法律常識代為撰寫刑事告訴狀、刑事附帶民事告訴狀，但何女詢問後續開庭情形，鄭男總是藉詞推托，但紙包不住火，何女得不到答案，向律師公會查詢，才發現沒有這位律師。

鄭男到案後坦承犯行，也坦承收了何女5萬元，檢察官發現何女在line中與鄭男對話，稱呼其為鄭律師，都不曾否認或澄清，鄭男違反律師法及詐欺罪，從重依詐欺罪論處。

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